На Закарпатті другу добу тривають пошуки хлопчика, якого віднесло течією Тиси

До пошуків дитини долучилися водолази, працівники поліції та місцеві жителі

ДСНС: Вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки!

На Закарпатті рятувальники продовжують пошуки 10-річного хлопчика, якого 21 червня віднесло течією річки Тиса в селі Гетиня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що до пошуків дитини долучилися водолази, працівники поліції та місцеві жителі. Для обстеження території фахівці ДСНС використовують безпілотний літальний апарат.

«Нагадуємо: купання у заборонених і неперевірених місцях – це пряма загроза життю. Вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки!», – наголошують рятувальники.

ДСНС наголошує, що за минулу добу на водних об’єктах країни загинуло вісім осіб.

Нагадаємо, на Рівненщині за одну добу потонули троє дітей. Поліцейські встановлюють обставини та закликають батьків посилити контроль за дітьми.

До слова, у Вінницькій області під час купання у водоймі загинув 15-річний підліток. Трагедія сталася ввечері 11 червня в селі Носківці Станіславчицької громади.