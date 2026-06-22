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На Закарпатті другу добу тривають пошуки хлопчика, якого віднесло течією Тиси

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Закарпатті другу добу тривають пошуки хлопчика, якого віднесло течією Тиси
До пошуків дитини долучилися водолази, працівники поліції та місцеві жителі
фото: ДСНС Закарпаття

ДСНС: Вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки!

На Закарпатті рятувальники продовжують пошуки 10-річного хлопчика, якого 21 червня віднесло течією річки Тиса в селі Гетиня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що до пошуків дитини долучилися водолази, працівники поліції та місцеві жителі. Для обстеження території фахівці ДСНС використовують безпілотний літальний апарат.

На Закарпатті другу добу тривають пошуки хлопчика, якого віднесло течією Тиси фото 1
На Закарпатті другу добу тривають пошуки хлопчика, якого віднесло течією Тиси фото 2

«Нагадуємо: купання у заборонених і неперевірених місцях – це пряма загроза життю. Вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки!», – наголошують рятувальники.

ДСНС наголошує, що за минулу добу на водних об’єктах країни загинуло вісім осіб.

Нагадаємо, на Рівненщині за одну добу потонули троє дітей. Поліцейські встановлюють обставини та закликають батьків посилити контроль за дітьми.

До слова, у Вінницькій області під час купання у водоймі загинув 15-річний підліток. Трагедія сталася ввечері 11 червня в селі Носківці Станіславчицької громади.

Теги: Закарпаття ДСНС дитина

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