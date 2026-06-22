Трагедія на Рівненщині: за одну добу потонуло троє дітей

Поліція: Не залишайте неповнолітніх без нагляду поблизу водойм

На Рівненщині за одну добу потонули троє дітей. Поліцейські встановлюють обставини та закликають батьків посилити контроль за дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Рівненщини.

Так, учора, 21 червня, близько 16:40 до поліції надійшло повідомлення про зникнення дівчинки під час купання на місцевій водоймі у Дубровиці. Попередньо встановлено, що 15-річна місцева жителька прийшла на ставок разом із друзями без супроводу дорослих. Під час купання вона потонула. Через 40 хв. тіло дівчини виявив місцевий мешканець та дістав на берег. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати її життя не вдалося.

Того ж дня близько 23:00 до поліції звернулася 38-річна жителька села Прислуч та повідомила про зникнення своєї 11-річної доньки. Правоохоронці з’ясували, що близько 20:00 дівчинка разом із друзями перебувала поблизу річки Случ неподалік села Прислуч. Діти вирішили скупатися без нагляду дорослих.

Зазначається, що під час купання дівчинка потонула. Свідками події стали її друзі, які злякалися та втекли з місця події, не повідомивши дорослих.Під час пошукових заходів на відстані близько 800 метрів від місця зникнення у водоймі водолази виявили тіло дитини.

Крім того, на Сарненщині потонув 13-річний хлопчик. «21 червня, близько 01:20 до поліції звернулася жителька села Цепцевичі, що її 13-річний син напередодні, близько 19:00 години, поїхав кататися на велосипеді й досі не повернувся. На пошуки дитини негайно залучили поліцейських, рятувальників та місцевих жителів. Близько 10 год. тіло хлопця виявили у річці Горинь поблизу села Цепцевичі», – йдеться у повідомленні.

За усіма фактами слідчі проводять досудові розслідування за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок) та встановлюють усі обставини.

«Вкотре наголошуємо: безпека дітей – насамперед відповідальність дорослих. Не залишайте неповнолітніх без нагляду поблизу водойм, контролюйте їхнє дозвілля та постійно нагадуйте правила безпечної поведінки на воді. Пам’ятайте: вода не пробачає легковажності. Не дозволяйте дітям купатися самостійно або в необладнаних місцях, пояснюйте їм небезпеку відпочинку біля водойм без нагляду дорослих та власним прикладом демонструйте відповідальне ставлення до безпеки», – наголошує поліція.

До слова, у Вінницькій області під час купання у водоймі загинув 15-річний підліток. Трагедія сталася ввечері 11 червня в селі Носківці Станіславчицької громади.