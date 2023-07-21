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В Одесі знову лунають вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Одесі знову лунають вибухи
Повітряні сили повідомляють про пуски надзвукових протикорабельних ракет «Онікс»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За попередньою інформацією, працює ППО

21 липня після оголошення повітряної тривоги в Одесі лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві канали.

За попередньою інформацією, працюють українські системи ППО.

Раніше Повітряні сили повідомляли, що зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет «Онікс» у напрямку Одеської області. ЗСУ закликають українців перебувати в укриттях. 

Нагадаємо, що російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. Цієї ночі РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі. 

Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку. 

Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.

Теги: вибух Одеса

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