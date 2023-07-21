В Одесі знову лунають вибухи

За попередньою інформацією, працює ППО

21 липня після оголошення повітряної тривоги в Одесі лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві канали.

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За попередньою інформацією, працюють українські системи ППО.

Раніше Повітряні сили повідомляли, що зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет «Онікс» у напрямку Одеської області. ЗСУ закликають українців перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, що російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. Цієї ночі РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі.

Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.

Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.