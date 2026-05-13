На Житомирщині автівка залетіла у ставок, загинуло четверо людей (фото)

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водій та троє пасажирів

У селі Бежів Житомирської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль з’їхав у водойму та перекинувся, внаслідок чого загинули чотири людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

«Попередньо встановлено, що 13 травня близько 07:00 у селі Бежів на Черняхівщині водій автомобіля ВАЗ-2115 не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся у ставок», – йдеться у повідомленні поліції.

Транспортна пригода на Житомирщині фото: Нацполіція України

Повідомляється, що на місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини, причини транспортної пригоди, а також особи загиблих.

Слідчі поліції вже розпочали досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

