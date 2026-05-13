Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Житомирщині автівка залетіла у ставок, загинуло четверо людей (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
На Житомирщині автівка залетіла у ставок, загинуло четверо людей (фото)
Водій не впорався з кермуванням
фото: Нацполіція України
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водій та троє пасажирів

У селі Бежів Житомирської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль з’їхав у водойму та перекинувся, внаслідок чого загинули чотири людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

«Попередньо встановлено, що 13 травня близько 07:00 у селі Бежів на Черняхівщині водій автомобіля ВАЗ-2115 не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся у ставок», – йдеться у повідомленні поліції.

Транспортна пригода на Житомирщині
Транспортна пригода на Житомирщині
фото: Нацполіція України

Повідомляється, що на місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини, причини транспортної пригоди, а також особи загиблих.

Транспортна пригода на Житомирщині
Транспортна пригода на Житомирщині
фото: Нацполіція України

Слідчі поліції вже розпочали досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

«Главком» писав, що у Вінниці 45-річний водій автомобіля Ford збив 10-річного хлопчика, який перетинав пішохідний перехід на електросамокаті. Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.

Нагадаємо, у середу, 29 квітня, у селі Мурафа у Жмеринському районі Вінницької області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися троє людей. У водія відібрано зразки крові для проведення експертизи.

Читайте також:

Теги: автомобіль аварія Житомирщина водій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники прибули на місце події та оперативно ліквідували пожежу
Біля Одеси внаслідок ДТП спалахнули три автомобілі
10 травня, 16:48
Від удару легковий автомобіль відкинуло за межі проїзної частини, після чого він злетів з дороги та впав у річку Прут
На Прикарпатті легковик після зіткнення з автобусом упав у річку
9 травня, 20:51
Трагедія сталася у населеному пункті Поражин Великопольського воєводства.
У Польщі у моторошній ДТП загинули двоє українців
8 травня, 16:16
Після суперечки водій Mercedes здійснив кілька пострілів у напрямку автівки Skoda та поїхав
Конфлікт на дорозі: затримано водія Mercedes, який стріляв у інше авто
7 травня, 13:38
Брітні Спірс є відомою американською поп-співачкою та авторкою пісень
Суд виніс вирок Брітні Спірс за водіння у нетверезому стані
5 травня, 17:01
Підроблені посвідчення водія передавали замовникам особисто або надсилали поштою
На Буковині перед судом постануть ділки, які продавали «права» за €350
1 травня, 11:36
Подія сталася близько 20:50 біля супермаркету на проспекті Перемоги
У Харкові вибухнув автомобіль біля супермаркету: мер повідомив деталі
29 квiтня, 22:12
Автобус врізався в групу людей, з’їхав у кювет і перекинувся
У Болгарії пасажирський автобус в'їхав у групу українців: є жертви
22 квiтня, 13:00
В Україні планують до кінця 2027 року запровадити обов’язковий техогляд для всіх авто
Україна визначила дедлайн техогляду для легкових авто: деталі
17 квiтня, 09:09

Події в Україні

Росія масовано атакувала залізницю: уражено десятки обʼєктів, є загиблі
Росія масовано атакувала залізницю: уражено десятки обʼєктів, є загиблі
Чи вимикатимуть світло 14 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 14 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
У Миколаєві ворожий дрон впав на дерево і не вибухнув
У Миколаєві ворожий дрон впав на дерево і не вибухнув
Масована атака на Україну. Зеленський попередив про ракетну загрозу
Масована атака на Україну. Зеленський попередив про ракетну загрозу
На Житомирщині автівка залетіла у ставок, загинуло четверо людей (фото)
На Житомирщині автівка залетіла у ставок, загинуло четверо людей (фото)
Окупанти вдарили по житловому будинку в Івано-Франківську: є поранені
Окупанти вдарили по житловому будинку в Івано-Франківську: є поранені

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua