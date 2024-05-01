Перерахунок пенсій: у кого зростуть виплати у травні

Підвищення виплат відбудеться автоматично і додатково до ПФУ звертатися не потрібно

На частину пенсіонерів у травні чекає перерахунок виплат. Пенсії зростуть для людей, старших за 70 років, якщо розмір їхніх виплат складає менш ніж 10 340,35 грн.

Які надбавки передбачено:

пенсіонерам від 70 до 74 років – 300 грн;

пенсіонерам від 75 до 79 років – 456 грн;

пенсіонерам від 80 років – 570 грн.

Компенсаційні виплати встановлюються з дати досягнення віку 70, 75 чи 80 років, незалежно від виду пенсії та тривалості страхового стажу. Надбавка до пенсії нараховується автоматично, тому до Пенсійного фонду звертатися не потрібно.

Нагадаємо, українці, які не мають необхідного страхового стажу, не можуть отримувати повноцінну пенсію, однак вони можуть отримати альтернативну допомогу від держави. Зокрема, пенсіонери починаючи з 65 років можуть претендувати на тимчасову допомогу в розмірі 2 361 гривні. Люди з неповним страховим стажем отримують аналогічні виплати, але вже з 63 років.

До слова, Пенсійний фонд України зафіксував, хто з українців отримує найбільші пенсії. Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні сягнув 5 743,27 гривні. Зараз пенсійні виплати отримують понад 10 мільйонів осіб. Найвищі середні виплати мають кияни – 7 847,68 гривні.

Як повідомлялося, українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати надбавки до пенсії від ООН.