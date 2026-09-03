Зеленський назвав удар по заводу Coca-Cola «чітким сигналом Америці»

Завод Coca-Cola на Київщині працює з 1998 року

«Росіяни не могли не знати, що атакують підприємство американської компанії»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по заводу Coca-Cola на Київщині. За його словами, ця атака є «чітким російським сигналом Америці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Зеленський зазначив, що Росія продовжує використовувати зброю для терору мирного населення, намагаючись виснажити цивільне життя та завдати удару по українській економіці.

«Сьогодні росіяни своїм дроном ударили по заводу Coca-Cola. Вже Coca-Cola у них такий ворог, що вони спалюють його «шахедами». Чіткий російський сигнал Америці», – заявив президент.

Глава держави наголосив, що у Росії не могли не знати, який саме об'єкт атакують і що йдеться про підприємство американської компанії.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського, 3 вересня

Нагадаємо, 3 вересня російські війська атакували завод Coca-Cola у Великій Димерці Броварського району Київської області. Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

На підприємстві виробляють не лише Coca-Cola, а й Fanta, Sprite, Schweppes, соки Rich, холодний чай Fuze Tea та мінеральну воду BonAqua. Після атаки користувачі соцмереж почали припускати можливі перебої з окремими напоями, однак офіційної інформації про зупинення або скорочення виробництва не надходило.

Зазначимо, що це не перша російська атака на завод Coca-Cola у Великій Димерці. Окупанти вперше обстріляли підприємство у березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок атаки тоді було пошкоджено будівлю заводу та обладнання.