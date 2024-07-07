Загинув, щоб відремонтували міст: мер своєрідно втішив росіянку, яка втратила брата на війні

Глава Моршанська Олексій Банніков вручив жінці Орден Мужності

Мер міста Тамбовської області своєрідно вирішив утішити росіянку, брат якої загинув на війні в Україні. Відповідне відео оприлюднили російські ЗМІ.

Глава Моршанська Олексій Банніков вручив жінці Орден Мужності. Вона не змогла стримати сліз, і тоді мер вирішив її «підтримати» та пояснити загибель солдата.

Мер міста Тамбовської області сказав сестрі загиблого на СВО, що її родич помер, щоб у місті відремонтували міст pic.twitter.com/DAVpL5Yyr3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 7, 2024

«Щоб наші діти відпочивали в літніх таборах, щоб місто наше упорядковувалося, щоби були спортивні майданчики, щоб міст наш нарешті відремонтували, щоб набережна у нас була – ось за все за це загинув ваш брат», – сказав Банніков.

До слова, у РФ жителі Новоросійська поскаржилися на «патріотичне» підсвічування будинку. Вони бояться, що через триколор їх атакує безпілотник: «Наші будинки горять дуже патріотично вночі, красиво, але небезпечно за нинішніх умов... ми як червона ганчірка для бика».