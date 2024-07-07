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Загинув, щоб відремонтували міст: мер своєрідно втішив росіянку, яка втратила брата на війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Загинув, щоб відремонтували міст: мер своєрідно втішив росіянку, яка втратила брата на війні
Мер вирішив «підтримати» росіянку та пояснити загибель солдата
фото: скріншот із відео

Глава Моршанська Олексій Банніков вручив жінці Орден Мужності

Мер міста Тамбовської області своєрідно вирішив утішити росіянку, брат якої загинув на війні в Україні. Відповідне відео оприлюднили російські ЗМІ.

Глава Моршанська Олексій Банніков вручив жінці Орден Мужності. Вона не змогла стримати сліз, і тоді мер вирішив її «підтримати» та пояснити загибель солдата.

«Щоб наші діти відпочивали в літніх таборах, щоб місто наше упорядковувалося, щоби були спортивні майданчики, щоб міст наш нарешті відремонтували, щоб набережна у нас була – ось за все за це загинув ваш брат», – сказав Банніков.

До слова, у РФ жителі Новоросійська поскаржилися на «патріотичне» підсвічування будинку. Вони бояться, що через триколор їх атакує безпілотник: «Наші будинки горять дуже патріотично вночі, красиво, але небезпечно за нинішніх умов... ми як червона ганчірка для бика».

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Теги: місто орден відео

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