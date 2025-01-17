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Куди сходити у Києві на вихідних 18-19 січня: перелік культурних подій

Ірина Міллер
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Куди сходити у Києві на вихідних 18-19 січня: перелік культурних подій
Виставка «Відвага нації» у музеї імені Богдана та Варвари Ханенків
фото: музей Ханенків

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків запрошує 18–19 січня відвідати виставку «Відвага нації»

На вихідних, 18 і 19 січня, у Києві відбуватимуться цікаві вистави, виставки, зустрічі та майстер-класи. Столичні театри, музеї і бібліотеки цього тижня підготували для киян та гостей міста цікаві культурні програми. До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві 18 та 19 січня.

Зміст

Театри

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

  • 18 січня – казка-пригода «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат»;
  • 19 січня – комедія «Солом’яний бичок».

Дитячий простір «У світі казок»

  • 18 січня – інтерактивна казка для найменших «Обережно, незнайомець!».

Київський національний академічний театр оперети:

  • 18, 19 січня – «Чикаго»; 

Київський академічний театр «Колесо»:

  • 19 січня – мексиканська комедія «Два аромати троянди»;
  • 18 січня – лірична комедія «Ніч кохання»;
  • 18, 19 січня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;
  • 18 січня – вистава актора Петра Миронова «Маестро Азнавур. Une vie d`amour».

Київський академічний театр на Печерську:

  • 18 січня – «Пеппі», казка для сімейного перегляду;
  • 19 січня – «Гамлет», трагедія.

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

  • 18 січня – комічна опера на 1 дію «Шлюбний вексель, або щастя за добу».

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

  • 18, 19 січня – прем’єра вистави «Син». Драма.

Музеї:   

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • до 26 січня – виставка «Різдвяне місто. Київ ХІХ–ХХ століть»;
  • до 19 січня – виставка «Козаки – меценати віри православної»;
  • до 31 січня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
  • протягом січня – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
  • до 31 січня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
  • протягом січня – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • протягом січня – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
  • протягом січня – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • до 31 січня – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 18–19 січня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 18 січня – «Кавові історії Грушевських» – імпреза в салоні Дому Грушевських;
  • 19 січня – «Історичні вправи в Домі Грушевських»: тематичний захід до Дня Соборності України «Єднатися, концентруватися, а не ділитися, не розбігатися…».

Музей української діаспори:

  • до 31 січня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • до 31 січня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;
  • 18 січня – концерт «Пісня пісень»;
  • до 19 січня – персональна виставка гобеленів художниці Ольги Пилюгіної «Мета».

Музей шістдесятництва:

  • до 31 січня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • до 31 січня – виставка «Світ колажів Любові Панченко».

Музей окупації Києва:

  • 19 січня – майстер-клас для дітей з миловаріння;
  • протягом січня – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

Музей Шолом-Алейхема:

  • щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

  • до 31 січня – виставка «Tempo Primo».

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

  • до 31 січня – виставка «Озираючись назад» до 45-ї річниці з дня відкриття музею;

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

  • 18 січня – 1 лютого – виставка Сергія Параджанова «До і після», присвячена 101-й річниці від дня народження митця.

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • до 26 січня – виставка «Прозорість». Іван Аполлонов, Лариса Піша, Олена Придувалова, Оксана Стратійчук. Художнє скло, вітраж, графіка, живопис;
  • до 28 лютого – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;
  • до 28 лютого – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. із колекції музею).

У межах виставки «Марія Примаченко. Невідоме»:

  • 18 січня – кураторська екскурсія (межах виставкового проєкту «70: вчора, сьогодні, завтра»);
  • 19 січня – екскурсія-гра для дітей «Мапа світів Марії Примаченко: Новорічна казка».

Музей гетьманства:

  • 18 січня – наукова лекція к.і.н. Гордієнка Дмитра «Переяславський договір. Дійсність та традиція»;
  • 19 січня – тематичне заняття «З козацькими гетьманами на НМТ» з теми «Гетьманщина кінця 17 ст. – початку 18 ст.»;
  • до 20 січня – музейна виставка «Думки і згадки тільки для себе» (до 125-річчя Гетьманівни Єлизавети Скоропадської).

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

  • до 28 лютого – виставка до сторіччя Сергія Параджанова;

Будинок-музей Марії Заньковецької:

  • до 20 січня – виставка художніх робіт вихованців Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району міста Києва «Зимові янголи»;
  • до 24 січня – «Життя триває…», виставка картин членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Лідії Нечипорук.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

  • до 19 січня – різдвяна виставка «Світ мережаний Різдвом» (витинанки Світлани Рак та солом’яні павуки від народних майстрів: Ольги Сахно, Раїси Павленко, Зінаїди Лугової, Оксани Білоус, Галини Твероли, Світлани Андрусяк);
  • до 31 січня – онлайн-виставка «Небо на землі. Колекція українських народних ікон Івана Гончара»;
  • до 31 січня – онлайн-виставка «Мами-українки на фотографіях початку ХХ століття»;
  • до 31 січня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;
  • впродовж січня – майстер-клас з фольклору;
  • впродовж січня – майстер-клас з інструментальної музики;
  • впродовж січня – майстер-клас з традиційних танців.

Музей книги і друкарства України:

  • до 19 січня – виставка «Майстерня книги» від студентів кафедри графічних мистецтв НАОМА та об’єднання Pictoric;
  • упродовж січня – експонування робіт переможців Другого Міжнародного конкурсу «Малюємо українською. Абетка»;
  • упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;
  • упродовж місяця – виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);
  • упродовж місяця – виставка до Дня Гідності та Свободи;
  • упродовж місяця – виставка видань про голод в Україні 1920–1922 рр., голод 1932–1933 рр., голод 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.

Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ:

  • 18 січня – виставка «#НаГрані» спільно зі Слов’янським краєзнавчим музеєм і Донецьким обласним художнім музеєм;18 січня – виставка «На гостині у свята. Життєві історії ялинкових прикрас»;
  • 18 січня – святкова інсталяція-фотозона;
  • 18 січня – оглядові та тематичні екскурсії, інтерактиви та майстер-класи на запит за тел. (044) 204-86-40 та (044) 204-85-17.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

  • щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

  • 18 січня – «Контрольний постріл».

Музей видатних діячів української культури:

  • 18, 19 січня – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;
  • до 31 січня – виставка з фондової колекції «Різдвяна ніч»;
  • 18 січня – «Досьє українського театру». Дія друга. Київ – Львів: театральна інтрига»;
  • 18 січня – літературні гостини «Людмила Старицька-Черняхівська. Вибране»;
  • щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням.

На замовлення:

  • «Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;
  • «Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • 18–19 січня – виставка «Відвага нації»;
  • 18, 19 січня – вулична екскурсія;
  • 18, 19 січня – екскурсія Музеєм Ханенків;
  • 18 січня – екскурсія виставкою «Відвага нації»;
  • 19 січня – концерт «Катерина Бойчук та Олена Жукова в Музеї», вечір французької музики.

Музей українського грамзапису:

  • 18, 19 січня – «Вінілові свята – аудіозакриття новорічних свят». Історія новорічних пісень.

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

  • 18, 19 січня – авторська екскурсія виставкою – історичною реконструкцією «Майдан. Різдвяна Шопка Революції Гідності. 10 років потому»;
  • 18, 19 січня – серія освітніх курсів. Малюємо на склі»:
  • майстер-клас від народної майстрині Меланії Самойленко;
  • малюнок на склі – вид арттерапії;
  • хатинка Київського Миколая. Дитячі атракції «Хатинка народних майстринь»;
  • майстер-клас із бісероплетіння та бусин «Зимова квітка» від Народної студії «Київське бісероплетіння».

Літературний кнайп-клуб «Купідон»:

  • 18 січня – перша поетична кава. Аматорський клуб майстрів поетичного слова;
  • 19 січня – «Київський Брют-грааль». Аматорський клуб усної народної творчості.      

Бібліотеки: 

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

  • до 25 січня – книжкова виставка до Дня Соборності України, 22 січня «Єдність в книгах»;
  • 18–20 січня – книжкова виставка-фільмографія «Літус Микола Гнатович: становлення та здобутки», 100 років від дня народження Літуса Миколи Гнатовича;
  • 18–30 січня – виставка-реквієм до Дня пам’яті Героїв Крут, 29 січня «І героїзм, і трагедія під Крутами»;
  • протягом січня – «Ігродень у молодіжній»;
  • щопонеділка – рубрика «#Бібліотекар_рекомендує»;
  • щовівторка – рубрика #ЧитаємоУкраїнською.

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

  • 19 січня – перегляди фільмів мовою оригіналу;
  • щосуботи – розмовний клуб «English Speaking Club».

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

  • 18–19 січня – фотовиставка Юльці Кисіль «Хвиля спогадів»;

Бібліотека ім. Є. Кравченка (Оціум51):

  • 18 січня – книжковий клуб поряд із домом «Обговорення роману «Часосховище» Ґеоргі Ґосподінова».

Бібліотека на Русанівці:

  • 19 січня – майстер-клас «Сніговик – веселий символ зимових забав»;
  • 19 січня – бібліотечний кінозал: перегляд мультфільму «Неймовірна подорож на Північний полюс» спільно з Артхаус Трафік.

Бібліотека ім. В. Яна:

  • 18 січня – клуб «Червона калинонька». «Новорічний експрес».

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

  • 18 січня – психологічна підтримка ВПО та киян у «Клубі самодопомоги»;
  • 18 січня – майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки. Гурток «Родинне коло».

Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик анонсувала на 5 квітня 2025 року додатковий концерт до дня народження. Так, 6 квітня відбудеться ексклюзивний концерт, але за приблизно чотири місяці до події – квитків майже не залишилося у продажу. Тому, артистка вирішила оголосити про ще один концерт для своїх шанувальників. 

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