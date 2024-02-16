На Полтавщині прогримів вибух

У командуванні Повітряних сил Збройних сил України фіксували рух ракет противника у напрямок Миргорода

У ніч проти 16 лютого у Миргородському районі Полтавської області пролунав вибух. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів. Про це повідомляє «Суспільне».

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Раніше в командуванні Повітряних сил Збройних сил України фіксували рух ракет противника у напрямок Миргорода.

Як відомо, у ніч на 15 лютого російські загарбники в черговий раз атакували Україну. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет з 26, які були запущені росіянами.

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Уночі російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

При цьому зазначається, що усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники 15 лютого вдарили двома керованими авіаційними бомбами по населеному пункту Вільхуватської громади, що призвело до загибелі подружжя та 17-річної дівчини.