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Повітряні сили показали, як вночі збивали ворожі дрони (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили показали, як вночі збивали ворожі дрони (відео)
фото: Генштаб

Ворожі цілі ліквідували зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Південь» в Одеській та Миколаївській областях

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук показав кадри бойової роботи українських захисників по ворожих дронах в Одеській та Миколаївській областях сьогодні вночі. Відео Олещук опублікував у Telegram.

«Бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування «Південь» в Одеській та Миколаївській областях у ніч на 10 жовтня 2023 року. Дякую за результат», – зазначив Олещук у коментарі до відео.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російські загарбники випустили в бік українських міст безпілотні повітряні літальні апарати типу Shahed. О 22:17 стало відомо про рух дронів з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської та Миколаївської областей. Військові попередили, що курс може змінюватись, а також закликали не ігнорувати тривогу.

Триває 594-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень.

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Теги: окупанти війна Миколаїв військові безпілотник

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