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Ранковий обстріл РФ: ЗСУ повідомили про складну тактику та траєкторію руху ракет

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ранковий обстріл РФ: ЗСУ повідомили про складну тактику та траєкторію руху ракет
Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет з 26
фото ілюстративне

Росіяни намагаються використовувати територію тимчасового окупованих України й максимально обійти системи ППО

Сьогодні зранку для обстрілу України російські загарбники застосували складну тактику та траєкторію руху ракет. Ворог використовував територію тимчасового окупованих територій, щоб максимально обійти системи протиповітряної оборони. Про це розповіла речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі «Еспресо».

Гуменюк відповіла на запитання щодо того, чи змінилася тактика атак ворога, оскільки раніше перед пусками ракет Росія часто запускала декілька хвиль «Шахедів».  «Сценарій не новий, просто ми тяжіємо до якихось зачіпок і намагаємося чисто психологічно переконати себе, що контролюємо ситуацію. Насправді ворог може завдавати ракетних ударів без домішування туди дронів. Така тактика не нова, вона просто використовується ворогом з певною послідовністю чергувань для того, щоб трошки розвіяти налаштування систем протиповітряної оборони», – зазначила речниця.

За її словами, росіяни готувалися до цього ракетного удару досить довго, фактично з останньої атаки 7 лютого.

«Ми бачили сьогодні й складну тактику заходів з різних напрямків і змішане використання різних видів озброєння за походженням, місцем базування, старту, й складні траєкторії руху ракети. Ворог досить часто тяжіє до того, щоб ракети, якщо вони не спрямовані безпосередньо на прибережні регіони, все ж таки спрямовували максимально з тимчасово окупованих територій, бо розуміють, що навіть протягом маршруту прямування за ними йде полювання, працює протиповітряна оборона в різних регіонах.

Саме для того вони намагаються використовувати територію тимчасового окупованих України й максимально обійти наші системи», – пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого російські загарбники в черговий раз атакували Україну. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет з 26, які були запущені росіянами.

Триває 722-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення.  Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Теги: ракета обстріл

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