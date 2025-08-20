Нічний масований удар РФ по Україні: Повітряні сили повідомили деталі

Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях

У ніч на 20 серпня росіяни вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Авіаційні втрати ворога станом на 20 серпня 2025 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російські терористи здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину. На місці влучання зафіксовано масштабну пожежу.

Згодом стало відомо, що унаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надається вся необхідна допомога. Також виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області. Рятувальники показали фото наслідків атаки дронів на Одеську область

До слова, уночі 20 серпня російська терористична армія завдала масованого удару безпілотниками по місту Охтирка Сумської області. Внаслідок чого постраждали люди.

Як повідомлялося, у ніч проти 20 серпня на Полтавщині під час повітряної тривоги у системі оповіщення стався збій, тому помилково була оголошена радіаційна загроза.