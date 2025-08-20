Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічний масований удар РФ по Україні: Повітряні сили повідомили деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нічний масований удар РФ по Україні: Повітряні сили повідомили деталі
Окупанти здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину
фото: ДСНС Одещини

Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях

У ніч на 20 серпня росіяни вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Авіаційні втрати ворога станом на 20 серпня 2025 року
Авіаційні втрати ворога станом на 20 серпня 2025 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російські терористи здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину. На місці влучання зафіксовано масштабну пожежу.

Згодом стало відомо, що унаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надається вся необхідна допомога. Також виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області. Рятувальники показали фото наслідків атаки дронів на Одеську область

До слова, уночі 20 серпня російська терористична армія завдала масованого удару безпілотниками по місту Охтирка Сумської області. Внаслідок чого постраждали люди.

Як повідомлялося, у ніч проти 20 серпня на Полтавщині під час повітряної тривоги у системі оповіщення стався збій, тому помилково була оголошена радіаційна загроза.

Читайте також:

Теги: Повітряні сили ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грем зробив обнадійливий прогноз щодо перемовин Зеленського, Трампа і Путіна
Війна закінчиться до Різдва? Сенатор Грем здивував висновком після зустрічі Трампа і Путіна
16 серпня, 10:54
«Білогір'я» змушене перенести тренувальний збір у Тулу
Російський волейбольний клуб через обстріли достроково завершив збори у Білгороді
15 серпня, 15:28
Головний пріоритет надається знищенню особового складу противника
У липні Сили безпілотних систем уразили понад 23 тис ворожих цілей – Сирський
8 серпня, 12:02
За половину липня троє штатних радників міністра юстиції одержали 20,2 тис. грн зарплати
Топпосадовиця часів Януковича увійшла до числа радників нового міністра юстиції
8 серпня, 07:40
Протягом доби енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 29 населених пунктів області
За добу ДТЕК повернув світло 210 тис. домогосподарств після обстрілів
3 серпня, 17:46
Наземні роботи стають повноцінними учасниками війни
Універсальний солдат. Роботи замінюють піхотинця у новітній війні: досвід ЗСУ Технології війни
29 липня, 11:00
Єрмак зауважив, що Путін розуміє лише силу
Новий дедлайн Трампа для Путіна: Офіс президента відреагував
28 липня, 17:44
Трамп зробив заяву про 50 днів для Путіна
Трамп скоротить 50-денний термін, відведений Путіну на перемир’я
28 липня, 15:13
Тепер відбиток Задорожного назавжди на її тілі, а фраза – не тільки в серці
Дружина загиблого офіцера зробила зворушливе татуювання: історія кохання
21 липня, 12:31

Події в Україні

Трагедія в Харкові: РФ вбила три покоління однієї родини, стали відомі подробиці
Трагедія в Харкові: РФ вбила три покоління однієї родини, стали відомі подробиці
Нічний масований удар РФ по Україні: Повітряні сили повідомили деталі
Нічний масований удар РФ по Україні: Повітряні сили повідомили деталі
На Волині місцеві закидали автомобіль працівників ТЦК камінням
На Волині місцеві закидали автомобіль працівників ТЦК камінням
Уночі на Полтавщині оголошувалася радіаційна загроза: влада роз'яснила ситуацію
Уночі на Полтавщині оголошувалася радіаційна загроза: влада роз'яснила ситуацію
Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2526
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
2212
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату
1785
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1763
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua