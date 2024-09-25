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Росія розбомбила багатоповерхівку в Харкові: перші хвилини після атаки (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росія розбомбила багатоповерхівку в Харкові: перші хвилини після атаки (відео)
Наслідки ворожого обстрілу Харкова, 24 вересня 2024 р.
фото: ДСНС

Унаслідок обстрілу загинула людина, під завалами може бути ще одне тіло

У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи після вчорашнього влучання російської бомби по житловому будинку. Нині відомо про 25 постраждалих на цій локації та одну загиблу жінку. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Попередньо, під завалами може перебувати тіло ще однієї загиблої. Рятувальники продовжують розбирати зруйновані будівельні конструкції.

До робіт залучено дев'ять одиниць техніки та 44 особи особового складу ДСНС, а також 18 одиниць комунальної техніки та 57 працівників.

Патрульна поліція України показала перші хвилини рятувальної операції на місці влучання ворожої бомби.

Нагадаємо, що 24 вересня російська авіабомба влучила у девʼятиповерховий житловий будинок у Київському районі Харкова.

Як повідомлялося, 24 вересня з 15:20 до 15:45 росіяни з авіації здійснили запуски восьми авіабомб по Харківщині. Як зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, наймолодша травмована – дівчина 17 років, найстаршій – 87 років. Також відомо про трьох загиблих.

До слова, багатоповерхівку, по якій прийшовся удар у Київському районі Харкова, окупанти вже обстрілювали на початку повномасштабної війни.

Також російські сили атакували цивільне хлібопекарське підприємство в Харкові. Внаслідок удару одна людина загинула, ще вісім – постраждали.

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Теги: будинок обстріл Харків поліція бомбардування

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