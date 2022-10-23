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«Нової техніки тут нема»: окупант скиглить через погане забезпечення (аудіо)

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Нової техніки тут нема»: окупант скиглить через погане забезпечення (аудіо)
Окупант скаржиться, що нічим воювати
фото з відкритих джерел

Рашист розповів, що із зимового одягу їм видали тільки бушлати

Російський окупант, який воює в Україні, поскаржився матері на погане забезпечення речами і технікою. Про це ідеться в аудіо розмови, яку оприлюднило Головне управління розвідки

Рашист розповів, що із зимового одягу їм видали тільки бушлати. Немає і нової техніки.

«Тут снаряди привезли вчора для «Градів» п’ятдесят якихось там років», – каже окупант.

Раніше повідомлялося, що росіяни перекидають на фронт в Україну ешелон танків Т-62М, вироблених у 60-х роках та відновлених на 103-му бронетанковому ремонтному заводі.

Нагадаємо, армія Росії почала втрачати в середньому 10 танків на день після того, як українські війська пішли в подвійний контрнаступ на сході і півдні шість тижнів тому. При цьому, українські втрати таких бойових машин значно менші – лише два танки на день.

Також нещодавно призначений командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін визнав, що окупанти втрачають важливий Херсонський напрямок

Як стало відомо, російські пропагандисти обурені поведінкою нового командувача армії РФ в Україні Сергія Суровікіна. Вони розкритикували російського військового командира за те, що той навіть не намагався вивчити текст своєї заяви щодо ситуації у Херсоні, а читав її із суфлера.

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Теги: армія втрати контрнаступ окупанти росіяни танки фронт

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