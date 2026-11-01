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Застосунок «Повітряна тривога» не працює: де перевіряти інформацію про загрозу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Застосунок «Повітряна тривога» не працює: де перевіряти інформацію про загрозу
Для жителів столиці додатковим джерелом інформації є міський застосунок «Київ Цифровий»
фото ілюстративне

Мінцифри пояснило, як отримувати попередження про небезпеку на iPhone та Android і які офіційні канали використовувати замість мобільного сервісу

Українцям нагадали про альтернативні способи отримання повідомлень про повітряну небезпеку на час, поки не працює застосунок «Повітряна тривога». Серед них – екстрені сповіщення на смартфонах, сигнали сирен та інформація з офіційних каналів Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рекомендації Міністерства цифрової трансформації України

Як увімкнути екстрені сповіщення на смартфоні

Мінцифри радить насамперед активувати екстрені сповіщення на телефоні. Державна система екстреного оповіщення надсилає сигнали про небезпеку, навіть якщо на пристрої ввімкнено беззвучний режим. За інформацією відомства, це допоможе почути попередження та вчасно перейти до укриття.

На iPhone:

  • Відкрийте «Параметри».
  • Перейдіть до розділу «Сповіщення».
  • Прокрутіть екран донизу.
  • Увімкніть перемикачі в розділі «Екстрені оповіщення».

На Android:

  • Відкрийте «Налаштування».
  • Перейдіть до розділу «Паролі та безпека» або «Безпека та екстрені ситуації».
  • Знайдіть пункт «Екстрені сповіщення» та активуйте перемикачі.

На деяких пристроях налаштування можна знайти іншим шляхом:

«Місцезнаходження» – «Сповіщення про повітряні тривоги в Україні». У цьому розділі потрібно увімкнути сповіщення.

Сирени та інші системи оповіщення продовжують працювати

У Мінцифри наголошують, що сирени та інші системи оповіщення працюють. Якщо ви почули сигнал повітряної тривоги або отримали офіційне повідомлення про небезпеку, потрібно негайно прямувати до найближчого укриття.

Залишатися там слід до офіційного відбою. Не варто ігнорувати сигнал сирени навіть за відсутності сповіщення в мобільному застосунку.

Де читати офіційні повідомлення Повітряних сил

Для отримання перевіреної інформації про повітряні загрози та рух ворожих цілей Мінцифри рекомендує стежити за офіційними каналами Повітряних сил ЗСУ. Відомство навело три майданчики, де публікують такі повідомлення:

У Києві працює застосунок «Київ Цифровий»

Для жителів столиці є ще один спосіб отримувати попередження: сповіщення про повітряну тривогу в застосунку «Київ Цифровий» працюють у штатному режимі. Про це також повідомило Мінцифри.

Нагадаємо, 1 листопада користувачі застосунку «Повітряна тривога» почали отримувати неправдиві повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку, а також вуличні бої. Повітряні сили ЗСУ заявили про ймовірний ворожий вплив на сервіс і наголосили, що радіаційної загрози немає.

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Теги: укриття безпека тривога застосунок

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