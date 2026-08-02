На Житомирщині 240 людей усю ніч шукали в лісі дворічного малюка: чим усе закінчилося

Дитину шукали поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Національної гвардії, волонтери та місцеві жителі

У Житомирській області правоохоронці, рятувальники, нацгвардійці та місцеві жителі всю ніч розшукували 2,5-річного хлопчика, який зник під час відпочинку з родиною. На щастя, вранці 2 серпня дитину вдалося знайти живою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Житомирщини.

Повідомлення про зникнення малюка надійшло до правоохоронців 1 серпня. Попередньо встановлено, що сім'я відпочивала на березі річки Ірша у Хорошівській громаді. У якийсь момент хлопчик зник із поля зору дорослих.

До масштабної пошукової операції залучили близько 240 людей. Дитину шукали поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Національної гвардії, волонтери та місцеві жителі. Також працював кінолог зі службовим собакою.

За словами заступника начальника Головного управління Національної поліції у Житомирській області Зейнала Насірова, пошуки тривали безперервно до самого ранку. За зібраними свідченнями, хлопчик міг попрямувати до лісу, тому пошукові групи одночасно обстежували узбережжя, водойму, лісовий масив та інші місця, де могла перебувати дитина.

Близько 08:25 2 серпня хлопчика знайшли в лісовому масиві. Наразі його оглядають медики, які оцінюють стан здоров'я дитини та надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, у Чернівцях знайшли мертвим восьмирічного хлопчика Ігоря Лопанчука. Напередодні він пішов із дому та не повернувся. Тіло виявили у річці Прут.

Також в Ізмаїлі, що на Одещині, у шафі померлої жінки виявили мертве немовля, загорнуте в пакет. За попередніми даними, дитина померла ще в утробі матері.