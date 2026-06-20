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Море винесло на турецький пляж невідомий дрон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Море винесло на турецький пляж невідомий дрон
Безпілотник тривалий час перебував у воді
фото: скріншот із відео

Точне походження безпілотника встановлять під час експертизи, однак його попередньо ідентифікують як російський

На узбережжі Туреччини знайшли невідомий безпілотник, який тривалий час перебував у воді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на турецьке агентство IHA.

Дрон виявили на пляжі Чакраз в районі Амасра провінції Бартин. Жандармерія встановила, що боєприпасів у ньому не було. Безпілотник вилучили з пляжу та відправили до Анкари для експертизи.

За даними агентства, це той самий апарат, фрагменти якого знайшли п’ять днів тому на пляжі Капісую в районі Куруджашіле.

Точне походження дрона встановлять під час експертизи, однак його попередньо ідентифікують як російський.

Безпілотник тривалий час перебував у воді. Його корпус і пропелери виготовлені з пінополістиролу, пропелери – дерев'яні, кріпильні гвинти – пластикові.

За попередніми даними, апарат мав можливість перевозити боєприпаси, однак, ймовірно, використовувався як хибна ціль – запускався попереду ударних дронів для обману систем ППО та радарів.

До слова, у січні 2026 року в Молдові місцеві жителі виявили російський безпілотник із бойовою частиною. МЗС Молдови відреагувало і назвало інцидент загрозою суверенітету та безпеці громадян.

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Теги: Туреччина безпілотник боєприпаси пляжі

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