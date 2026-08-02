Мер Харкова попередив про новий вид терору РФ

Росіяни б’ють по автозаправних станціях і паливних колонках – місцях, де поруч завжди можуть перебувати люди

Влада міста працює над протидією ударам FPV-дронів спільно з військовими та обласною адміністрацією

У липні FPV-дрони окупаційних військ стали одним із головних інструментів терору проти Харкова. Армія РФ 109 разів атакувала місто, половина з них – це удари дронами. Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує «Главком».

За словами Ігоря Терехова, майже половина всіх ударів – 51 атака FPV-дронами: 45 влучань із детонацією та ще шість дронів, які не вибухнули. В середньому кожен другий удар по Харкову противник завдавав FPV.

«Це принципово інший рівень загрози. Такі дрони летять низько, можуть керуватися через оптоволокно, з’являються раптово і полюють не лише на нерухомі об’єкти. Вони атакують цивільні автомобілі просто під час руху, вантажівки, хлібовози, машини, які розвозять людям воду. Б’ють по автозаправних станціях і паливних колонках – місцях, де поруч завжди можуть перебувати люди», – попередив Терехов.

Він зауважив, що лише протягом одного з тижнів понад половину ворожих безпілотників було спрямовано саме на транспорт та об’єкти з пальним.

Влада міста працює над протидією цим ударам спільно з військовими та обласною військовою адміністрацією. Антидронові сітки не захищають на 100% від реактивних дронів, ракет чи КАБів.

«Саме військові визначають, де і які засоби можуть бути ефективними, бо універсального рішення проти FPV сьогодні не існує. Антидронові сітки можуть спрацювати в одному випадку, але не захищають від усього спектра озброєння – реактивних дронів, ракет чи керованих авіабомб», – зазначив Терехов.

Водночас місцева влада пропонує власні технічні підходи. Частину необхідних конструкцій та елементів захисту виготовляють і встановлюють комунальні підприємства.

Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 31 липня завдали удару FPV-дроном по автозаправній станції у Шевченківському районі Харкова.

Financial Times пише, що останнім часом Росія змінила підхід до повітряних атак, дедалі частіше обираючи цілями автозаправні станції. На думку співрозмовників видання, таким чином Кремль намагається ускладнити забезпечення пальним, порушити логістику та посилити психологічний тиск на мешканців прифронтових регіонів. Крім того, ці удари можуть бути відповіддю на успішні атаки України по російській паливній інфраструктурі.