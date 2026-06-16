Ворог атакував Запоріжжя та область: є загиблий і семеро поранених

Іван Федоров: під ударом опинились житловий будинок, торговельний центр та освітній заклад

16 червня російські безпілотники завдали серії ударів по Запоріжжю та області – загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Удари по обласному центру

Дрон атакував автівку в Запоріжжі – двоє людей дістали поранення.

Окремий удар припав на об'єкт критичної інфраструктури в обласному центрі: виникла пожежа у житловому будинку та торговельному центрі, за медичною допомогою звернулися троє постраждалих.

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Пізно ввечері окупанти вдарили по освітньому закладу – вибуховою хвилею вибило вікна.

Станом на 00:10 стало відомо про те, що осколкові поранення, травми голови та контузії отримали вже четверо людей внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Удари по області

У Кушугумі внаслідок ворожого удару загинула одна людина, ще один місцевий житель дістав поранення. Дрон також атакував цивільні автівки поблизу кладовища – 55-річний чоловік травмований, повідомив Федоров у дописі.

У Розумівці безпілотник поранив чоловіка та пошкодив автівку «Укрпошти». Раніше вдень FPV-дрон атакував маршрутне таксі №384 у селищі Балабиному – загиблих і поранених не було.

Запоріжжя під ударами дронів

Місто та область залишаються одними з найбільш атакованих у країні. 8 червня росіяни вдарили по спальному районі Запоріжжя – загинули дві жінки, поранення дістали щонайменше 18 людей, серед них шестеро дітей та підлітків.

Нагадаємо, 12 червня російський безпілотник пошкодив термінал «Нової пошти» у Запоріжжі – виникла пожежа. До слова, Запорізька область зазнає щоденних ударів безпілотниками та керованими авіабомбами: лише з початку червня місто атакували кілька разів.