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NYT: Російські війська зазнають рекордних втрат в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT: Російські війська зазнають рекордних втрат в Україні
450 тис. російських військових загинули у війні проти України
фото: AP

З моменту вторгнення в лютому 2022 року було вбито або поранено 1,4 млн російських військовослужбовців

Загальні втрати вбитими та пораненими у війні Росії проти України за чотири роки перевищили два мільйони військових. Про це йдеться у новому дослідженні Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні, повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Найбільших втрат зазнала Росія: з лютого 2022 року загинули або дістали поранення 1,4 млн російських військовослужбовців, із яких 450 тис.  – загиблі. Втрати українських військ оцінюють у межах від 525 тис. до 625 тис. осіб, зокрема від 125 тис. до 150 тис. загиблих. Оскільки Москва занижує дані, а Київ їх не розголошує, автори спиралися на оцінки урядів США та Великої Британії. Попри менші цифри втрат України, вона втрачає більшу частину своєї меншої армії, адже на фронті 250 тис. українців протистоять понад 400 тис. росіян. У 2026 році щомісячні втрати РФ (30-34 тис. осіб) почали перевищувати темпи вербування (близько 27 тис. нових рекрутів на місяць).

Важкі втрати відображають повільний прогрес РФ, чиї війська на деяких відрізках фронту майже не просуваються. Навесні 2026 року територіальний контроль Росії скоротився: у квітні та травні чиста втрата територій окупантами становила близько 400 кв.км. Цьому посприяло і те, що в лютому Ілон Маск несподівано заблокував російським військам доступ до Starlink, давши українським силам перепочинок від дронів та свободу пересування.

Росія утримує чисельність армії за рахунок призову, залучення злочинців і боржників, виплати винагород та тиску на обвинувачених в обмін на зняття звинувачень. Крім того, у 2024 та 2025 роках понад 10 тис. солдатів для повернення територій у Курській області відправила Північна Корея.

Водночас Україна перенесла війну на територію РФ завдяки повітряній кампанії: минулого місяця відбувся найбільший наступ БпЛА на Москву, а цього тижня під нові атаки потрапили столиця РФ та Крим (загалом Міноборони РФ заявило про збиття 419 безпілотників). Один із авторів дослідження Сет Г. Джонс зазначив, що для Росії настав найпохмуріший період війни, яка дійшла до звичайних росіян через спад економіки, ріст цін, мішки з трупами та удари по містах.

Звіт опубліковано на тлі фактичної відмови президента Трампа від участі у війні. На минуломісячному саміті у Франції він заявив, що конфлікт не є його пріоритетом, США не мають до цього стосунку і лише продають Україні зброю, описавши роль США радше як гуманітарну місію. Прихильники України в Конгресі наголошують на необхідності зупинити РФ для захисту інших союзників НАТО. За висновками CSIS, без посилення тиску з боку США та Європи Путін продовжуватиме війну, попри великі втрати. Очікується, що українське питання обговорять на саміті НАТО в Анкарі.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що головним завданням РФ залишається остаточне захоплення Донбасу та «Новоросії», запевняючи, нібито Росія не дасть Україні шансу зупинити просування своїх військ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація для РФ нібито залишається «під контролем», а Захід не може перемогти Росію на полі бою. 

Путін стверджував, що Україна нібито «відступає по всій лінії фронту», а Росію, за його словами, намагаються «прибрати як світовий фактор».

Теги: росія війна військові Україна

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