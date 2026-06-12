Російська пропаганда не доїхала до Європи: деталі інциденту на естонському кордоні

Газети з прокремлівськими наративами прямували до Європи під виглядом звичайного вантажу

Понад тонна російських газет не пройшла перевірку через прокремлівські наративи про війну

Податково-митний департамент Естонії заблокував ввезення до Європейського Союзу понад тонни друкованих видань із Росії через підозру в порушенні санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонського мовника ERR.

6 червня до митного пункту Койдула прибула вантажівка, яка прямувала транзитом із Росії до Фінляндії. У вантажі знаходилося 1465 кг друкованої продукції, зокрема газет.

Після проведення митного огляду співробітники служби встановили, що частина видань містила російські пропагандистські наративи щодо війни в Україні. Через підозру у порушенні санкційних обмежень ввезення вантажу на територію Європейського Союзу було заблоковане.

«Не всі газети містять лише новини. Іноді разом з ними поширюються й прокремлівські наративи», – зазначили в Податково-митному департаменті Естонії.

Наразі естонські органи влади перевіряють обставини перевезення друкованої продукції та її відповідність санкційному законодавству Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естонія активно готується до потенційних загроз з боку Росії. Влада розширює мережу укриттів, проводить навчання з евакуації населення, навчає школярів роботі з безпілотниками та збільшує оборонні витрати. Особливу увагу приділяють регіонам, які межують із Російською Федерацією.

Естонія вже входить до числа лідерів НАТО за часткою витрат на оборону від валового внутрішнього продукту. Уряд планує до кінця десятиліття збільшити цей показник до 5,4% ВВП.

Кошти спрямовують насамперед на розвиток систем протиповітряної оборони, безпілотних технологій та високомобільних реактивних артилерійських систем американського виробництва.