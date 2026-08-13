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Прах полковника армії УНР Євгена Коновальця повернено в Україну

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Прах полковника армії УНР Євгена Коновальця повернено в Україну
Прах полковника Армії УНР вже в Україні
фото: Ірина Верещук

Останки полковника зустріли з державними та військовими почестями

Прах полковника Євгена Коновальця повернули в Україну з Нідерландів, де він був похований після загибелі у 1938 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю керівника Офісу президента Ірину Верещук.

За її словами, останки Коновальця зустріли в Україні з державними та військовими почестями. Вона також оприлюднила світлини церемонії. «На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями», – написала Верещук.

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Коновальця в Україні зустрічали зі всіма державними та військовими почестями
Ірина Верещук

Прах Коновальця планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Євген Коновалець – український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР, один із провідних діячів українського націоналістичного руху та перший голова Організації українських націоналістів. Коновальця вбили 23 травня 1938 року в нідерландському Роттердамі. Замах організували радянські спецслужби. Після загибелі його поховали на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі.

Нагадаємо, 22 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про початок роботи над створенням Пантеону видатних українців. За його словами, йдеться, зокрема, про повернення в Україну історичних діячів, які мають «фундаментальне значення для формування української національної свідомості та державотворення».

Згодом глава держави розповів, що Україна започаткувала процес повернення на Батьківщину та перепоховання українських діячів, які боролися за незалежність держави й були поховані за її межами. 

у травні 2026 року в Україну повернули для перепоховання останки другого очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.

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Теги: Офіс президента Ірина Верещук ОУН-УПА кладовище ексгумація

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