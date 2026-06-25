Російська влада пропонує узаконити переслідування громадян інших країн за «недружні дії»

У Росії запропонували внести зміни до Кримінального кодексу, які дозволять переслідувати громадян інших держав за дії, що Москва вважатиме спрямованими проти її інтересів. Ініціативу пояснили нібито зростанням «русофобії» та «антиросійських діянь» у світі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Нові заходи відповідальності

Відповідну пропозицію на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі озвучив керівник управління контролю за слідчими органами Слідчого комітету РФ Володимир Макаров.

За його словами, європейські країни вже запровадили кримінальну відповідальність для фізичних осіб за порушення санкцій, тому Росія має вжити «заходів у відповідь».

Серед можливих нововведень Макаров назвав розширену конфіскацію майна, заморожування коштів, анулювання дозволів і ліцензій, призупинення діяльності на території Росії та обмеження доступу до державних послуг.

Крім того, представник Слідчого комітету запропонував криміналізувати сприяння реалізації рішень іноземних держав, якщо вони, на думку Москви, спрямовані проти інтересів Росії.

«На наш, як правозастосувачів, погляд, потрібна легітимізація таких категорій, як ворожі та недружні дії. Для правозастосувача необхідно встановити межі, дати характеристику, позначити підвищений ступінь суспільної небезпеки таких понять, як русофобія, ворожі та недружні дії», – заявив Макаров.

Обґрунтування ініціативи

Він також запропонував надати російським правоохоронним органам можливість переслідувати осіб за злочини, нібито вчинені за кордоном проти інтересів Росії та її громадян, незалежно від того, чи розглядали такі справи компетентні органи інших держав.

Свою ініціативу Макаров пояснив «зростанням антиросійських діянь у недружніх державах». Як приклади він навів знесення пам'ятників радянським воїнам, діяльність «радикальних фашистських, націоналістичних, а часом відверто нацистських організацій», а також «заперечення підсумків Другої світової війни». За словами представника Слідчого комітету РФ, запропоновані зміни дозволять вести «активний захист інтересів Росії».

Нагадаємо, Путін заявив, що західні санкції нібито пішли Росії на користь. За його словами, один із російських льотчиків-випробувачів сказав йому, що «було б добре, якби санкції ще не скоро закінчилися». На думку глави Кремля, саме завдяки санкціям у Росії сформувався ринок для виробництва авіаційної техніки.