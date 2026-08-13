Росія вдруге за день ударила по локомотиву на Одещині

Наслідки першого удару по поїзду на Одещині

Другий удар припав по тепловозу, який виконував маневрові роботи

Російські війська вдруге за 13 серпня атакували залізничний транспорт на Одещині. Ворожий безпілотник поцілив у тепловоз, який виконував маневрові роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського в етері «Суспільне Студія».

За словами Перцовського, тепловоз працював на ділянці, де забезпечував можливість роз'їзду потягів. Залізничну бригаду завчасно попередили про небезпеку, тому внаслідок другого удару ніхто не постраждав.

«Було ще одне влучання по тепловозу, який виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли розʼїхатися. Завчасно була попереджена бригада, там без постраждалих», – розповів очільник компанії.

Другий удар стався на схожій ділянці, де вранці російський дрон атакував локомотив пасажирського потяга. Внаслідок тієї атаки загинули машиніст та його помічник.

Для удару використовували реактивні «Шахеди», якими, ймовірно, оператор керував за допомогою відеокамери та бачив ціль у режимі реального часу. «Не просто була ціль зруйнувати локомотив, а влучили безпосередньо в кабіну», – наголосив Перцовський.

Нагадаємо, зранку російський безпілотник атакував локомотив пасажирського потяга на Одещині. Машиніст і його помічник загинули, зупиняючи потяг, щоб забезпечити безпечну евакуацію пасажирів.

Рятувальники спільно з іншими службами евакуювали з потяга 317 пасажирів, серед них 67 дітей. Людей вивели на безпечну відстань.