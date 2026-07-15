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Росію накрила нова криза. Під загрозою опинився врожай

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росію накрила нова криза. Під загрозою опинився врожай
Росія ризикує втратити врожай через нестачу дизельного пального
фото: szru.gov.ua

Дефіцит дизельного пального вже суттєво сповільнив жнива в РФ, а частина фермерських господарств опинилася на межі виживання

Росія розпочала жнивну кампанію на тлі гострого дефіциту дизельного пального. За оцінкою Служби зовнішньої розвідки України, нестача пального вже впливає на темпи збирання врожаю та ставить під загрозу роботу дрібних і середніх фермерських господарств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Служби зовнішньої розвідки України.

Найгостріше проблема відчувається у Краснодарському та Ставропольському краях, Ростовській області, а також у Липецькій, Воронезькій, Тамбовській, Свердловській областях, Якутії та Башкортостані.

У СЗРУ зазначають, що темпи жнив суттєво відстають від минулорічних. «Станом на 1 липня у РФ обмолочено лише 1,3-1,5 млн га проти 4,2-4,6 млн га на ту саму дату минулоріч. Заступник голови уряду Дмитро Патрушев публічно заперечив наявність системних проблем зі збиранням, хоча не навів жодних конкретних цифр», – повідомили у розвідці.

Крім нестачі дизельного пального, ситуацію ускладнює скорочення посівних площ. За інформацією СЗРУ, площі під ярими культурами зменшилися на 11,3% порівняно з минулим роком, а під озимими – на 7,4%.

У розвідці наголошують, що через затримки зі збиранням врожаю існує ризик втрати значної частини зерна. «Після дозрівання зернових на збір відводиться лише 7-10 днів. Далі зерно починає осипатися, а дощі можуть узагалі не дати комбайнам вийти в поле», – зазначили у СЗРУ.

За оцінкою представників агропромислового комплексу Ростовської області, втрати врожаю через зрив оптимальних строків можуть сягнути 15%.

Окремою проблемою стали обмеження на продаж дизельного пального. За даними української розвідки, на багатьох російських автозаправних станціях його відпускають лише по 20-200 літрів в одні руки.

«Один комбайн за зміну спалює до 300 літрів солярки, тож встановлені ліміти не покривають навіть одного повного робочого дня», – наголосили у СЗРУ.

У віддалених регіонах, зокрема в Якутії, фермерам доводиться долати 200-300 кілометрів, щоб придбати дозволені 200 літрів пального. Найскладніша ситуація склалася у малих та середніх господарствах, які не мають власних запасів пального або довгострокових контрактів із нафтопереробними заводами.

Нагадаємо, напередодні старту жнивної кампанії російські аграрії вже повідомляли про гостру нестачу дизельного пального та різке зростання його вартості. У Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначали, що проблеми із забезпеченням пальним можуть призвести до зриву збору врожаю в окремих регіонах Росії, а представники аграрної галузі відкрито заявляли про нестачу коштів для закупівлі необхідних обсягів дизеля.

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Теги: росія пальне дизельне пальне аграрії фермер розвідка

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