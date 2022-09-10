Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 10 вересня

Ворог знизив активність на Бахмутському напрямку

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Дніпропетровщина

Ворог ударив по трьох районах. У Дніпровський направив дві крилаті ракети. Одну наша ППО збила. Інша ракета влучила у два підприємства. Сталася пожежа. Пошкоджені виробничі будівлі, склади та обладнання. Без постраждалих.

По Нікопольському району двічі за ніч била ворожа важка артилерія. Без постраждалих.

У Синельниківський район на ранок прилетіли російські ракети. Людей не зачепило. Понівечене агропідприємство. Наслідки уточнюються.

Харківщина

Уночі окупанти вдарили по Нововодолазькій громаді. Виникла пожежа в приватному будинку, одна людина загинула.

Протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівській, Лозівський, Чугуївський райони. Інтенсивних ударів ворог завдав по Чугуївщині, зокрема по лікувальній установі в Чугуєві, приватних будинках, господарчих спорудах.

За добу медики госпіталізували 23 людини з пораненнями від обстрілів, серед них – троє дітей.

Луганщина

На Бахмутському напрямку, де тримають оборону захисники Луганщини, ворог дещо знизив активність, штурмових дій не було. За ніч здійснено 7 артилерійських та 3 мінометних обстріли. П'ять разів окупанти застосовували РСЗВ. Один ракетний удар в напрямку Костянтинівки.

Донеччина

Уночі – обстріл Костянтинівки, один поранений цивільний.

За минулу добу обстріляні Авдіївка, Соледар, с. Ягідне, с. Новобахмутівка. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває. За добу по області двоє загиблих, п’ятеро поранених цивільних.

Миколаївщина

Уночі Миколаїв зазнав обстрілів. Інформація про пошкодження уточнюється.

Зранку, близько 05:30, були обстріли за межами сіл Червона Долина та Широке Широківської громади. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

За інформацією ОК «Південь» за минулу добу ворогом було випущено крилату ракету Х-31 з літака по відкритій місцевості у Вознесенському районі. Без жертв.

Херсонщина

Обстановка в області залишається важкою, тривають активні бойові дії. Росіяни знову обстріляли Бериславський район, є пошкодження та руйнування будинків, уламками снарядів поранено місцевих жителів.

На деокупованих територіях АТ «Херсонобленерго» відновлює електропостачання після масованих ворожих обстрілів. Спільними зусиллями АТ «Херсонобленерго» та Херсонської ОВА у Кочубеївській громаді вже створено опорний пункт, працюють аварійно-відновлювальні бригади, доставлені енергетичне обладнання та матеріали.

Нагадаємо, триває 199-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів, щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.