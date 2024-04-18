Суд заборонив проросійську партію СПАС

Партія «Соціал-патріотична асамблея слов'ян» була створена у 2006 році

Партія СПАС вступала проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу

Восьмий апеляційний адміністративний суд на вимогу Міністерства юстиції заборонив діяльність проросійської політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов'ян» (СПАС). Про це йдеться на порталі судової влади України.

Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Суд на вимогу Міністерства юстиції заборонив діяльність проросійської політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов'ян» фото з відкритих джерел

Зокрема, партія «Соціал-патріотична асамблея слов'ян» була створена у 2006 році Едуардом Коваленком – колишнім учасником патріотичної та націоналістичної організації «Українська Національна Асамблея» (політична частина УНА-УНСО). Коваленко пішов з УНА, коли її головою обрали Юрія Шухевича, сина генерала Української повстанської армії Романа Шухевича та згодом Героя України.

Партія СПАС вступала проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу. Натомість пропонувала створити «союз вільних слов’янських країн». При партії існувала також мілітарна «Слов’янська дружина».

Едуард Коваленко, який у 2006 році створив СПАС фото з відкритих джерел

На парламентських виборах в жовтні 2010 року Коваленко балотувався в парламент від партії на мажоритарному виборчому окрузі в місті Каховка Херсонської області й зайняв восьме місце з 15 кандидатів, набравши 1809 голосів.

Натомість у 2015 році Коваленко намагався зірвати мобілізацію в Генічеську, вигукнувши на мітингу, що «йде братовбивча війна, і ми не хочемо, щоб наші діти й батьки в цьому брали участь».

Служба безпеки України вручила йому підозру за заклики до перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період і захоплення адмінбудівель. У травні 2017 року Генічеський районний суд засудив Коваленка на п'ять років тюремного ув’язнення. Проте в ув’язненні Коваленко провів лише половину терміну. 29 грудня 2019 року його обміняли на полонених українців, і він відправився до окупованого Луганська. Перед тим президент України Володимир Зеленський помилував політика.

До слова, восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня 2022 року задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя».