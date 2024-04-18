Головна Країна Політика
search button user button menu button

Суд заборонив проросійську партію СПАС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд заборонив проросійську партію СПАС
Партія «Соціал-патріотична асамблея слов'ян» була створена у 2006 році
фото з відкритих джерел

Партія СПАС вступала проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу

Восьмий апеляційний адміністративний суд на вимогу Міністерства юстиції заборонив діяльність проросійської політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов'ян» (СПАС). Про це йдеться на порталі судової влади України.

Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Суд на вимогу Міністерства юстиції заборонив діяльність проросійської політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов'ян»
Суд на вимогу Міністерства юстиції заборонив діяльність проросійської політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов'ян»
фото з відкритих джерел

Зокрема, партія «Соціал-патріотична асамблея слов'ян» була створена у 2006 році Едуардом Коваленком – колишнім учасником патріотичної та націоналістичної організації «Українська Національна Асамблея» (політична частина УНА-УНСО). Коваленко пішов з УНА, коли її головою обрали Юрія Шухевича, сина генерала Української повстанської армії Романа Шухевича та згодом Героя України.

Партія СПАС вступала проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу. Натомість пропонувала створити «союз вільних слов’янських країн». При партії існувала також мілітарна «Слов’янська дружина».

Едуард Коваленко, який у 2006 році створив СПАС
Едуард Коваленко, який у 2006 році створив СПАС
фото з відкритих джерел

На парламентських виборах в жовтні 2010 року Коваленко балотувався в парламент від партії на мажоритарному виборчому окрузі в місті Каховка Херсонської області й зайняв восьме місце з 15 кандидатів, набравши 1809 голосів.

Натомість у 2015 році Коваленко намагався зірвати мобілізацію в Генічеську, вигукнувши на мітингу, що «йде братовбивча війна, і ми не хочемо, щоб наші діти й батьки в цьому брали участь».

Служба безпеки України вручила йому підозру за заклики до перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період і захоплення адмінбудівель. У травні 2017 року Генічеський районний суд засудив Коваленка на п'ять років тюремного ув’язнення. Проте в ув’язненні Коваленко провів лише половину терміну. 29 грудня 2019 року його обміняли на полонених українців, і він відправився до окупованого Луганська. Перед тим президент України Володимир Зеленський помилував політика.

До слова, восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня 2022 року задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя».

Читайте також: Агент ФСБ Коваленко отримував гроші з Росії, щоб «УНА-УНСО приняла более фашистское направление»
Теги: суд партії Міністерство юстиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фаріон каже, що була у компартії 1 рік
Фаріон розповіла про свою «співпрацю» з комуністичним режимом
Вчора, 19:00
Саймон Харріс був обраний новим лідером своєї партії та новим прем'єр-міністром
«Насувається перезавантаження»: Ірландія отримала нового прем'єр-міністра
10 квiтня, 12:12
Балицький став гауляйтером Запорізької області ще в травні 2022 року
Україна хоче конфіскувати майно гауляйтера Балицького
4 квiтня, 21:32
В ефірі мовознавиця різко відгукнулася про російськомовних військових: «Я не можу назвати їх українцями,якщо вони не говорять українською мовою»
П’ять місяців скандалу між Фаріон та військовими. СБУ відреагувала
2 квiтня, 08:52
Фундаментальні причини втрати популярності партією Ердогана – економічна криза і втома від 20 років правління, які посилюються турецькою демографією
Партія Ердогана програла вибори вперше за 22 роки. Чому?
1 квiтня, 15:03
31 березня у Туреччині відбулося голосування на місцевих виборах
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
1 квiтня, 06:19
Рахмон не міг пробачити ганьби і пригрозив конфіскувати майно родичів представників таджицької діаспори у Німеччині
Таджицький опозиціонер розказав про конфуз, в який утрапив президент Рахмон перед канцлером Шольцом
30 березня, 19:00
В Україні триває 761-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
Іде під вінець із багатодітною матір’ю, щоб не воювати. Ухилянт розкрив суду свої карти
25 березня, 08:37
Кен Бак – республіканець від штату Колорадо. Він став першим членом своєї партії, який підписав петицію на підтримку України
Перший республіканець підписав петицію про допомогу Україні
22 березня, 11:04

Політика

Шмигаль пояснив, за яких умов може початися третя світова війна
Шмигаль пояснив, за яких умов може початися третя світова війна
Суд заборонив проросійську партію СПАС
Суд заборонив проросійську партію СПАС
Україна нарощує військове виробництво: Зеленський повідомив гарні новини
Україна нарощує військове виробництво: Зеленський повідомив гарні новини
Подругу Табачника призначено на керівну посаду митниці
Подругу Табачника призначено на керівну посаду митниці
Екстрена допомога енергетиці України: до Києва приїхав міністр економіки Німеччини
Екстрена допомога енергетиці України: до Києва приїхав міністр економіки Німеччини
Скандал в Агенції оборонних закупівель: керівниця держпідприємства відреагувала на присутність ексрегіонала у команді
Скандал в Агенції оборонних закупівель: керівниця держпідприємства відреагувала на присутність ексрегіонала у команді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
На Івано-Франківщині лунають вибухи
9901
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
9806
Асоціація бібліотек США вилучила книгу про УПА зі списку найкращих історичних матеріалів
9222
Куди зникла Неля Штепа? Очільник Слов’янська оцінив рівень проросійських настроїв у місті
8073
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч
6453
«Треба підтримувати росіян»: Навальна в інтерв'ю Time розкритикувала українську владу

Новини

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua