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Обстріл Харкова та Очакова: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Обстріл Харкова та Очакова: головне за ніч
Внаслідок удару по Харкову почалася пожежа

Вночі росіяни обстріляли місто Харків

Вночі загарбники обстріляли Харків. Оголошували тривогу в столиці.  «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 вересня, щоб ви були в курсі подій.

Росіяни з артилерії обстріляли Очаків: загинула жінка

 Російські окупаційні війська здійснили черговий варварський обстріл міста Очаків у Миколаївській області. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У передмісті Києва працювала ППО

У ніч на 9 вересня у Києві та області працювала протиповітряна оборона. Мешканці повідомляли про вибухи. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Телеграмі.

«У передмісті столиці працює ППО! Перебувайте в укриттях!» – йдеться в повідомленні.

Київська міська військова адміністрація закликає людей залишатися в укриттях.

Окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами: почалася пожежа 

Вночі близько третьої ночі російські окупанти обстріляли Харків, випустивши по місту кілька керованих авіабомб. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Теги: Харків Ігор Терехов Віталій Кім росіяни

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