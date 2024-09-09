Обстріл Харкова та Очакова: головне за ніч

Вночі росіяни обстріляли місто Харків

Вночі загарбники обстріляли Харків. Оголошували тривогу в столиці. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 вересня, щоб ви були в курсі подій.

Росіяни з артилерії обстріляли Очаків: загинула жінка

Російські окупаційні війська здійснили черговий варварський обстріл міста Очаків у Миколаївській області. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У передмісті Києва працювала ППО

У ніч на 9 вересня у Києві та області працювала протиповітряна оборона. Мешканці повідомляли про вибухи. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Телеграмі.

«У передмісті столиці працює ППО! Перебувайте в укриттях!» – йдеться в повідомленні.

Київська міська військова адміністрація закликає людей залишатися в укриттях.

Окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами: почалася пожежа

Вночі близько третьої ночі російські окупанти обстріляли Харків, випустивши по місту кілька керованих авіабомб. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.