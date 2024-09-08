Росіяни з артилерії обстріляли Очаків: загинула жінка

Внаслідок обстрілу загинула одна людина

Увечері, 8 вересня, російські окупаційні війська здійснили черговий варварський обстріл міста Очаків у Миколаївській області. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Ввечері росіяни обстріляли Очаків зі ствольної артилерії, вбили 70-річну жінку у власному домі», – написав Кім у своєму Telegram-каналі.

Це вже не перший випадок, коли російські війська цілеспрямовано обстрілюють мирні населені пункти Миколаївщини. Лише нещодавно окупанти завдали ударів по Куцурубській громаді області, використовуючи FPV-дрони та артилерію. Внаслідок цих атак троє людей отримали поранення.

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