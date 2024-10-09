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Росіяни обстріляли геріатричний центр під Херсоном, поранені медпрацівники

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни обстріляли геріатричний центр під Херсоном, поранені медпрацівники
Загарбники гатили з артилерії по Степанівці близько другої години ночі
фото: Херсонська обласна прокуратура, Telegram

Ворог поцілив при обстрілі по території геріатричного центру у Степанівці

Російські окупанти цієї ночі завдали ударів із застосуванням артилерії по геріатричному центрі у Степанівці Херсонського району. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав медичний персонал. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. 

Зазначається, що загарбники гатили з артилерії по населеному пункту близько другої години ночі.

Ворог поцілив при обстрілі по території геріатричного центру у Степанівці (село, що входить у Херсонську міську громаду).

«Поранення дістали двоє медичних працівників», – зазначили в облпрокуратурі.

Після цього було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

«Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ», – розповіли в Херсонській облпрокуратурі.

Це вже не перший випадок, коли росіяни б'ють по гериатрічному центру. Так, 19 вересня російські загарбники обстріляли Суми керованими авіабомбами. Під приціл ворога потрапив Сумський геріатричний пансіонат. Унаслідок удару російської армії по Сумському геріатричному пансіонаті загинула одна людина, ще 12 – поранено. Як зазначають рятувальники, частково зруйновані технічний та п'ятий поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб, людей під завалами немає.

7 жовтня, російські окупанти скинули на Херсон чотири авіаційні бомби. Внаслідок атаки ворога на цей час відомо про 20 поранених, серед яких – маленькі діти.  Зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі.

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Теги: обстріл Херсонщина Україна окупанти

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