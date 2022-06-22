Депутати місцевих рад можуть втратити мандат: уряд напрацював нові зміни

За час війни в Україні заборонено 11 політичних партій

У Кабміні передбачили ще один розвиток подій: якщо більше половина обранців складуть мандати, тоді таку раду замінить військова адміністрація

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону щодо наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані вебпорталу парламенту.

Згідно з урядовими напрацюваннями, пропонується внести зміни до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану». Зокрема, однією з підстав дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради буде набрання законної сили рішенням суду про заборону діяльності політичної партії, від місцевої організації якої висувалася та була обрана відповідна особа депутатом місцевої ради.

Це ж стосується депутатської фракції місцевої організації політичної партії, діяльність якої заборонено за рішенням суду, що набрало законної сили.

Крім цього, Кабмін виступає за те, щоб повноваження сільської, селищної, міської, районної, обласної рад були достроково припинені за умови дострокового припинення повноважень більше половини депутатів від загального складу ради з підстави набрання законної сили рішенням суду про заборону політичної партії. Якщо таке відбудеться, повноваження місцевої ради виконуватимуть військові або військово-цивільні адміністрації. Вони діятимуть до проведення першої сесії новообраних рад.

Нагадаємо, що в Україні триває 119-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, Восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя». За рішенням суду щодо партії ОПЗЖ, майно цієї політсили передано на користь держави. Це рішення можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді.

ОПЗЖ – це вже 11 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку. Разом з тим, це єдина парламентська партія зі справді значним представництвом у місцевих радах.

Як повідомлялося, суд заборонив партії херсонських зрадників Сальдо та Стремоусова. Нагадаємо, 8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційний блок».