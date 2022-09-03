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Обстріл Миколаївщини. Офіс Генпрокурора показав фото наслідків

Альона Боженко
glavcom.ua
Обстріл Миколаївщини. Офіс Генпрокурора показав фото наслідків
Наслідки обстрілу Миколаївщини
фото: Офіс Генпрокурора

Пошкоджено приватні житлові будинки

У суботу, 3 вересня, російські війська завдали удару по селу Висунськ Миколаївської області, внаслідок чого загинула дитина. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Окупанти вдень обстріляли Березнегуватську об'єднану територіальну громаду з реактивних систем залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів.

«Внаслідок ворожого обстрілу загинув 8-річний хлопчик, п'ять місцевих мешканців отримали поранення, серед яких троє дітей. Пошкоджено приватні житлові будинки», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зауважили, що на території села Висунськ немає жодних військових об'єктів.

Обстріл Миколаївщини. Офіс Генпрокурора показав фото наслідків фото 1

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом обстрілу.

«За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова, приліт був поряд зі школою. Окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Також вночі 3 вересня у Дніпровському районі українські військові збили всі п’ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро.

Крім того, в ніч на 3 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, а також вели обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади.

Теги: окупанти війна Миколаївщина обстріл

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