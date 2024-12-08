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Дипломат розповів, коли Росія планує вдарити «Орєшніком» по заходу України

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Дипломат розповів, коли Росія планує вдарити «Орєшніком» по заходу України
Росія спробує атакувати Київ у проміжку між 10 та 19 грудня
фото з відкритих джерел

Ціллю для удару знову може бути Київ, але швидше – місцевість між Львовом і Ужгородом

Росія готується до демонстраційного удару стратегічною зброєю по заходу України або спробує атакувати Київ у проміжку між 10 та 19 грудня. Про це заявив голова правління Українського кризового медіацентру, дипломат, експосол України у США Валерій Чалий в ефірі телеканалу NTA.

За його словами, 23 листопада росіяни уже намагалися запустити другу балістичну ракету, яку Путін називає «Орєшніком», для удару по українській столиці, але запуск був невдалим.

Водночас він зазначив, що ймовірнішими цілями для завдання удару можуть бути західні регіони України, оскільки в Кремлі прагнуть продемонструвати далекобійність своєї зброї, яка може досягати європейських країн.

«Тепер ціллю для удару знову може бути Київ, але швидше – місцевість між Львовом і Ужгородом, Карпати», – припустив Чалий.

При цьому він зауважив, що «не знімається з порядку денного демонстрація випробування тактичного ядерного боєзаряду».

«Це не нагнітання якоїсь ситуації, не підігрування Москві. Це реалії, щоб продемонструвати Дональду Трампу і Америці, а насамперед Європі, свої позиції», – сказав експерт.

Нагадаємо, 21 листопада, окупанти вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою «Рубіж».

Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.

Як повідомлялося, точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими. Проте, за оцінками, її стартова маса становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км, а ракета може нести чотири роздільні бойові блоки потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні до тих, що встановлюються на РС-24 «Ярс».

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Теги: росія окупанти путін Валерій Чалий ракета росіяни

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