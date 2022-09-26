Окупант розплакався, побачивши українських військових (відео)

Загарбник розповів, що прибув до України кілька тижнів тому і намагався повернутись додому

Росія кидає як «гарматне м’ясо» на війну в Україну 20-річних хлопців. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднило відео з окупантом, який, побачивши українських військових, відразу ж почав ридати.

Загарбник розповів, що прибув до України кілька тижнів тому і намагався повернутись додому, але його не пустили.

«Семенов Григорій Віталійович. 21 рік. Місто Тольятті, Самарська область… Я відразу, як потрапив, намагався назад. Не пускали», – розповідає рашист.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ. Як повідомлялося, у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкоматі, сталять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

Російська мобілізація триває всього п'ять днів, проте керівництво РФ вже зіткнулося з масою проблем.