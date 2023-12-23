Найсучасніші російські літаки збиваються американскими ракетами з українським присмаком

Мої вітання українським ППО

Ну я прям не знаю, що сказати.

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Patriot це ППО яке почали розробляти в 1963 році. Як раз мій тато в дітсадок пішов. Перші Patriot встали на озброєння США за чотири роки до мого народження. Офіційно в екплуатації з 1984 року. Версія ПАК-3 яку ми викристовуємо прийнята на озброєння в 2001 році. Я ще в школі навчався.

Через пʼять років після того як поточна версія Patriot встала на озброєння, тобто в 2006 році, перші серійні Су-34 будуть випущені з заводу Чкалова. Ще через вісім років в 2014 перший Су-34 з позначкою, що це літак покоління 4++(ох уж ці плюси) буде прийнятий на озброєння ВПС РФ.

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Загалом росіяни заср-и вуха всім, що Су-34 супер літак. І як Су-25 може лущити танкі. І так як маневрений майже як Су-27, то може напедаліти від винищувача. Несе мільйон бомбового навантаження і ракети Х. Ну і звісно на ньому стоїть супер-пупер РЕБ-станція «Хібіни», яка просто відключає ворожому ППО радари, світло, сенс життя і забороняє розрахунку страти. На практиці – вже другий кейс, що ні Хібіни, ні гвинтокрили прикриття РЕБ від американскої ракети з українським присмаком не допомогають.

І ці люди збиралися воювати з НАТО.

Мої вітання ППО. І компанії Raytheon, а також її 200 підрядникам, які і виготовляють сучасні Patriot.

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