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Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб
Нашими захисниками відбито 20 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 81 бойове зіткнення

Триває 713-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 81 бойове зіткнення. Також ворог завдав чотири ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ветеринарне, Охрімівка, Мала Вовча Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Покровка, Шпиль, Голишівське, Костянтинівка Сумської області; Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ, Плетенівка, Мала Вовча Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито 14 атак біля Білогорівки Луганської області; Тернів, північніше Григорівки Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Ямполівка, Серебрянка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито вісім атак в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 20 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще вісім атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також, противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 14 разів намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Силами оборони відбито чотири атаки біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Роботине, П’ятихатки, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено дві безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон, Новоберислав, Берислав Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Іванівка, Кринки, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та дві зенітно-ракетних комплексах противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному пункту управління, одному району зосередження особового складу, двох складах боєприпасів та трьох артилерійських засобах противника.

 

Теги: війна ЗСУ Генштаб військові окупанти

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