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У порту окупованого Бердянська пролунав вибух

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У порту окупованого Бердянська пролунав вибух
У Бердянському порту «бавовна» стається усе частіше
фото ілюстративне

Окупанти повідомляють, що спрацювало ППО

У тимчасово окупованому Бердянську сьогодні, 5 липня,  пролунав вибух. Про це повідомляє Телеграм-канал «Бердянськ Сьогодні».

«В районі порту лунає сирена. Бердянці повідомляють, що звуки вибухів чуло все місто», – йдеться у дописі.

Також окупанти повідомляють, що спрацювало ППО.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 30 червня, пролунала серія вибухів. Місцеві жителі нарахували понад 10 вибухів. Окупанти підтвердили вибухи у Бердянську. Заявили, що нібито спрацювала рашистська ППО. Бердянці повідомляли, що вибухи були на межі міста.

Триває 497-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. 

Теги: вибух окупанти місто Бердянськ

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