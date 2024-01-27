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Російські мільйонери обманом намагалися отримати громадянство Молдови

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російські мільйонери обманом намагалися отримати громадянство Молдови
Щонайменше 30 росіян хотіли незаконно отримати громадянство Молдови
фото з відкритих джерел

Помітно зросла кількість росіян, які хочуть отримати громадянство Молдови

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну щонайменше 30 росіян, серед яких й мільйонери, хотіли незаконно отримати громадянство Молдови. Про це розповів голова Агентства державних послуг Молдови (АДП) Мірча Єшану в ефірі Jurnal TV.

За словами Єшану, зазвичай претенденти на громадянство знаходять людину, яка народилася до початку Другої світової війни, між 1935 і 1937 роками, і померла у віці двох-трьох років. Після цього росіяни починають стверджувати, що вони є родичами цієї людини.

«У справі немає свідоцтва про смерть людини, яка народилася до Другої світової війни, а є лише свідоцтво про народження. Деякі документи у справі, привезені з Росії, виявляються підробленими», – зазначив Мірча Єшану.

Глава АДП Молдови додав, що агентство надсилає запити із копіями цих документів до країн, в яких вони нібито нотаріально засвідчені.

Єшану також розповів, що йому відомо про двох магнатів-мультимільйонерів з Росії та Узбекистану, які хотіли отримати громадянство Молдови обманом. За його словами, після розслідування ці справи будуть оприлюднені.

Нагадаємо, влада Молдови повідомила, що не встигає оброблювати заяви про надання громадянства, що подають до імміграційної служби росіяни. За останній час помітно зросла кількість росіян, які хочуть отримати громадянство Молдови.

Як повідомлялося раніше, громадяни Росії за дев'ять місяців 2023 здійснили за кордон на 20% більше поїздок, ніж рік тому. Як випливає зі статистики прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії, із січня по вересень було зафіксовано 21 млн. поїздок за кордон, минулого року цей показник не перевищував 17,4 млн. 

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Теги: Молдова росіяни громадянство документи

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