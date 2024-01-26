Стало відомо, скільки російських офіцерів знищили Збройні сили України
Серед вбитих офіцерів щонайменше 800 були у званні від майора та вище
Країна-агресор Росія за час повномасштабної війни проти України втратила мінімум три тисячі офіцерів вбитими. Про це повідомила російська служба BBC.
Зазначається, що серед вбитих офіцерів щонайменше 800 були у званні від майора та вище. Зокрема, вдалося підтвердити поіменну загибель 102 полковників, 240 підполковників та 450 майорів. Крім того, на війні проти України загинули мінімум 2 278 молодших офіцерів – від лейтенанта до капітана.
У BBC називають втрату останніх найбільшим ударом для боєспроможності російських військ. У структурі російських збройних сил тільки офіцери навчені злагодженій взаємодії з іншими видами військ, зокрема, з артилерійськими підрозділами.
«Їхня втрата, на думку експертів, веде до серйозної втрати тактичної злагодженості. Простіше кажучи, підрозділи починають діяти по-різному, заважаючи один одному на полі бою і потрапляючи під дружній вогонь», – йдеться у статті.
Загалом російським ЗМІ вдалося підтвердити поіменно 43 014 російських солдатів, які загинули на війні проти України. До цієї кількості не входять знищені бойовики так званих «ДНР» і «ЛНР». Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші. Лише за останні два тижні загинуло принаймні 1 283 російських військових.
«Ми припускаємо, що наш список може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж насправді поховано в Росії. Такого висновку ми дійшли, систематично вивчаючи обстановку на кладовищах у 70 російських населених пунктах. Отже, за найбільш обережною оцінкою, до кінця вересня Росія могла втратити 86 тисяч осіб загиблими», – зазначає ЗМІ.
Нагадаємо, у Росії на тлі війни з Україною різко зросла вартість ритуальних послуг та товарів. Зокрема один з найпопулярніших товарів – труни – з початку широкомасштабної війни подорожчали більш ніж на 22,2%. У перший рік війни труни подорожчали на 15,82%, а минулого року – ще на 5,55%.
Раніше повідомлялось, що ЗСУ почали застосовувати нову стратегію у війні з Росією.
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