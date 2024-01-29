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ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини
Як зазначила речниця «Півдня», на лівому березі Дніпра є багато російських підрозділів, які краще укріплені, ніж українські захисники
фото: Facebook/Генштаб

За словами Гуменюк, окупаційні війська поновили активність у штурмових діях

Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк під час брифінгу прокоментувала певне просування українських військових на лівобережжі Херсонської області.

«На сьогодні можемо констатувати – наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів, але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка», – наголосила Гуменюк.

Речниця також зазначила, що на лівому березі Дніпра є багато російських підрозділів, вони краще укріплені, ніж українські захисники.

«Вони мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати. На відміну від наших, у яких за спинами – Дніпро», – додала вона.

За словами Гуменюк, окупаційні війська поновили активність у штурмових діях.

«За минулу бойову добу довели активність до вісьмох штурмів, але всі вони були знов невдалими. Окупанти змушені були повертатися на свої позиції із втратами особового складу», – розповіла вона.

Нагадаємо, російські окупанти то збільшують, то знову зменшують кількість штурмів на півдні. Українські захисники спостерігають у ворога таку собі «тахікардію».

Раніше російські загарбники поширили інформацію про нібито захоплення Табаївки на Куп'янському напрямку, але дана інформація не відповідає дійсності, у місті тривають бої.

До слова, триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Найбільше боїв точиться на Авдіївському та Мар'їнському напрямку.

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Теги: війна ЗСУ Херсонщина окупанти

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