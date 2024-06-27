Окупанти вдарили по приватних будинках у Харкові

Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило внаслідок удару не надходило

Російські загарбники знову обстріляли Харків. Зокрема, під удар потрапив район житлової забудови. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів», – розповів Терехов.

За словами міського голови, інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило.

Раніше мер міста повідомляв, що окупанти влучили по одному з корпусів вищого навчального закладу Харкова.

«Ворог знову нищить освітню інфраструктуру міста. Сьогоднішній удар прийшовся по одному з корпусів вищого навчального закладу Харкова», – написав він.

Зокрема, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що удар прийшовся по Київському районі Харкова.

«Є інформація про пошкодження приватного будинку. Обстеження місць влучань триває», – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 22 червня завдали ракетного удару по території Національного технічного університету нафти і газу в Івано-Франківську.

Крім того, російські загарбники під час своєї нічної атаки уразили Науково-дослідницький інститут у Львові.

Раніше Росія атакувала Харків та область КАБами.

Як повідомлялося, Російські загарбники атакують Харків модифікованими боєприпасами, використовуючи місто як плацдарм для своїх тренувань.

До слова, Інститут вивчення війни повідомив, що українські сили контратакували і нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова.