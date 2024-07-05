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У Миколаєві чоловік навів ракети РФ на дім жінки, яка не відповіла йому взаємністю

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Миколаєві чоловік навів ракети РФ на дім жінки, яка не відповіла йому взаємністю
Обвинуваченому загрожує довічне ув'язнення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Жінка не сприймала серйозно погрози залицяльника, тому не звернулася одразу до правоохоронних органів

У Миколаєві 46-річний чоловік надіслав російським спецслужбам координати багатоповерхівки, у якій проживає жінка, яка не відповіла взаємністю на його залицяння. Про це повідомляє пресцентр Центрального районного суду Миколаєва.

Під час судового засідання жінка повідомила, що обвинувачений отримав її номер телефону під час виконання своїх службових обов'язків як працівника пошти, коли вона отримувала посилку. Після цього він почав надсилати їй повідомлення.

«Жінка не хотіла підтримувати спілкування. Згодом обвинувачений повідомив, що співпрацює зі спецслужбами РФ і надасть їм координати її будинку для завдання ракетного удару. Ці погрози жінка всерйоз не сприймала. У судовому засіданні упізнала обвинуваченого», – йдеться у повідомленні.

Як зазначено у матеріалах справи, чоловік за грошову винагороду справді погодився надавати особам, які позиціонували себе як представники РФ, інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ та об'єктів критичної інфраструктури в Миколаєві.

«Надалі він надсилав інформацію із зазначенням географічних координат місць, де, на його думку, розміщуються підрозділи ЗС України. Одне з повідомлень містило координати багатоповерхівки, яка ніяк не використовується для військових цілей», – зазначили в пресслужбі суду.

Наразі чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. До вироку суду чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі зловмисника, який наводив ракети РФ на будівлі Служби безпеки та прокуратури, щоб помститися за судимість, яку отримав у 2019 році за публічні заклики до зміни меж кордону України. Тоді суд призначив йому умовний термін покарання, що дозволило засудженому вийти із СІЗО на волю.є

Також на Хмельниччині жінка з дітьми зливала дані ФСБ про військових, які збивають «шахеди».

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Теги: жінка чоловік подарунок погрози Миколаїв

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