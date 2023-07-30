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Удар по Сумах: стала відома кількість постраждалих (фото, відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Удар по Сумах: стала відома кількість постраждалих (фото, відео)
Усю ніч у Сумах рятувальники ліквідовували наслідки ворожого ракетного удару
фото: ДСНС

Трьох постраждалих шпиталізували у стані середньої тяжкості

Унаслідок ракетного удару РФ по Сумах ввечері 29 липня загинуло дві людини, ще 20 отримали поранення. Про це повідомляє Сумська міська рада.

Зазначається, що за медичною допомогою звернулося 20 пацієнтів. Трьох з них госпіталізували у стані середньої тяжкості. 

Зараз на місці удару проходить обстеження зруйнованого майна та демонтаж пошкоджених конструкцій. Працюють рятувальники та спецтехніка.

Всю ніч у Сумах рятувальники ліквідовували наслідки ворожого ракетного удару. До місця події одразу прибули оперативно-рятувальні підрозділи обласного центру. Окрім проведення демонтажу пошкоджених будівельних конструкцій та проведення пошукових робіт, рятувальники здійснювали гасіння виявлених осередків горіння. Вже 30 липня о 03:04 пожежу, яка охопили значну площу вдалось ліквідувати.

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Ліквідування наслідків ракетного удару в Сумах
Ліквідування наслідків ракетного удару в Сумах
фото: ДСНС

На місці події працювало 42 чоловіка особового складу та 10 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Аварійні роботи продовжуються.

Нагадаємо, учора ввечері у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги. Російські війська завдали ракетного удару по закладу освіти. Один із його корпусів зруйновано.

Теги: Суми обстріл

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