Удар по Сумах: стала відома кількість постраждалих (фото, відео)

Трьох постраждалих шпиталізували у стані середньої тяжкості

Унаслідок ракетного удару РФ по Сумах ввечері 29 липня загинуло дві людини, ще 20 отримали поранення. Про це повідомляє Сумська міська рада.

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Зазначається, що за медичною допомогою звернулося 20 пацієнтів. Трьох з них госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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Зараз на місці удару проходить обстеження зруйнованого майна та демонтаж пошкоджених конструкцій. Працюють рятувальники та спецтехніка.

Всю ніч у Сумах рятувальники ліквідовували наслідки ворожого ракетного удару. До місця події одразу прибули оперативно-рятувальні підрозділи обласного центру. Окрім проведення демонтажу пошкоджених будівельних конструкцій та проведення пошукових робіт, рятувальники здійснювали гасіння виявлених осередків горіння. Вже 30 липня о 03:04 пожежу, яка охопили значну площу вдалось ліквідувати.

Ліквідування наслідків ракетного удару в Сумах фото: ДСНС

На місці події працювало 42 чоловіка особового складу та 10 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Аварійні роботи продовжуються.

Нагадаємо, учора ввечері у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги. Російські війська завдали ракетного удару по закладу освіти. Один із його корпусів зруйновано.