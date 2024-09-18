У Празі локомотив зіткнувся із потягом: десятки постраждалих (фото)

Десятки постраждалих були направлені до лікарні після події

Idnes: до 25 людей постраждали під час зіткнення локомотива з поїздом у Празі, проте кількість жертв може зрости

Пасажирський потяг зіткнувся з локомотивом в районі станції Прага-Лібень. Про це пише видання Idnes. Поранення різного ступеня тяжкості отримали до 25 людей, на місці аварії задіяно бригади швидкої допомоги, поліцію та пожежників.

«У районі залізничної станції Прага-Лібень у середу вранці пасажирський потяг зіткнувся з локомотивом. За даними медиків, за початковою інформацією, поранення різного ступеня тяжкості отримали десятки людей», – наголошується в повідомленні.

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Пасажирів поїздів доправили евакуаційним потягом до Височан, тому що у деяких перевезених є проблеми зі здоров’ям (травми голови, нудота), повідомили празькі рятувальники в мережі X.

Правоохоронці і криміналісти спільно з залізничною інспекцією розслідують подію за підозрою у вчиненні навмисної шкоди чи через необережність.

Нагадаємо, у червні внаслідок зіткнення двох потягів у чеському місті Пардубіце загинуло четверо осіб, серед яких – дві громадянки України. 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Також постарждалих доставлено до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове.

До слова, 27 червня у словацькому місті Нове Замки потяг зіткнувся з автобусом, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро людей. Ця серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася на залізничному переїзді на Дворській дорозі в Нових Замках близько шостої вечора, 27 червня. Під час зіткнення потяга з автобусом п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро постраждали.