Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив нові деталі про наслідки
У Печерському районі є влучання в дах багатоповерхівки
Унаслідок масованої атаки РФ сьогодні зранку, 2 січня, у столиці виникли пожежі, є влучання. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Наразі відомо, що:
У Подільському районі пожежі в декількох місцях.
У Святошинському влучання в будівлю соціальної інфраструктури.
У Печерському – влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою.
В Оболонському – палає складське приміщення.
У Деснянському загоряння в будівлі супермаркету.
Скрізь працюють екстренні служби.
Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ.
На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.
У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.
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