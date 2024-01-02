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Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив нові деталі про наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив нові деталі про наслідки
В Оболонському районі через ракетний обстріл палає складське приміщення
фото ілюстративне

У Печерському районі є влучання в дах багатоповерхівки

Унаслідок масованої атаки РФ сьогодні зранку, 2 січня, у столиці виникли пожежі, є влучання. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. 

Наразі відомо, що:

У Подільському районі пожежі в декількох місцях.

У Святошинському влучання в будівлю соціальної інфраструктури.

У Печерському – влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою.

В Оболонському – палає складське приміщення.

У Деснянському загоряння в будівлі супермаркету.

Скрізь працюють екстренні служби.

Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ.

На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.

Теги: Київ обстріл

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