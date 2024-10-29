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У США закінчуються запаси деяких ракет для протиповітряної оборони – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У США закінчуються запаси деяких ракет для протиповітряної оборони – WSJ
Через повномасштабне вторгнення РФ, війну на Близькому Сході та місію захисту суден у Червоному морі від бойовиків-хуситів запаси ракет-перехоплювачів почали швидко вичерпуватися
фото з відкритих джерел

Пентагон стурбований, що склади порожніють швидше, ніж ракети надходять на заміну

Пентагон посилює занепокоєння через можливий дефіцит ракет для систем ППО, оскільки їх витрачають значно швидше, ніж встигають виробляти. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Через повномасштабне російське вторгнення, війну на Близькому Сході та місію захисту суден у Червоному морі від бойовиків-хуситів американські запаси ракет-перехоплювачів почали швидко вичерпуватися.

Пентагон нібито стурбований, що склади порожніють швидше, ніж надходять ракети на заміну, і це загрожує значними проблемами для США у випадку, якщо війна почнеться ще й у Тихоокеанському регіоні. Зокрема, журналісти акцентують на витратах перехоплювачів на Близькому Сході.

Неназвані посадовці кажуть, що з жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, було використано більше сотні найпоширеніших стандартних ракет. Офіційно Пентагон не розкриває дані про наявні запаси, щоб супротивники США не могли використати цю інформацію у своїх цілях. 

Як зазначає видання, наростити темпи виробництва непросто, оскільки це означає, що компаніям оборонпрому потрібно запускати нові потужності і наймати фахівців, а вони не квапляться інвестувати у розширення, не маючи впевненості, що великі замовлення будуть у довгостроковій перспективі. 

Міністр у справах ВМС США Карлос Дель Торо у травні казав членам Конгресу, що закликає оборонпром нарощувати виробництво стандартних ракет, тому що їх дуже активно використовують на Близькому Сході. Побоювання дефіциту нібито спонукали військове керівництво думати над альтернативами, у тому числі залученням інших компаній-виробників. 

Аналітики й посадовці з оборонного сектора, з якими спілкувалися журналісти, кажуть, що зараз виробництво не встигає за темпами використання ракет. Наприклад, виробник згаданих стандартних ракет RTX може робити їх максимум кількасот на рік, і на ці обсяги претендує не лише Пентагон, а й більше десятка союзників. 

Викликом є і час виробництва, і велика вартість такої високотехнологічної ракети. Зазвичай американський флот вистрілює на кожну повітряну ціль дві ракети, щоб гарантовано збити її, а перехоплювач коштує мільйони доларів – суттєво дорожче за іранські ракети, які ними збивають. 

«Це дійсно дуже дорогі боєприпаси, і їх вистрілюють по хуситському «сміттю». І щоб замінити кожну витрачену ракету, треба довгі місяці і багато грошей», – коментує неназваний посадовець з Конгресу. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив у союзників далекобійні ракети Tomahawk у секретній частині плану перемоги.

Як повідомлялося, уряд США схвалив продаж Тайваню комплексів ППО середньої дальності Nasams і супутнього обладнання на загальну суму майже $2 млрд.

До слова, Ізраїль знищив три російські зенітно-ракетні комплекси С-300 під час повітряних ударів по військових об’єктах на території Ірану в суботу, 26 жовтня.

Теги: системи ППО Пентагон ракета війна зброя

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