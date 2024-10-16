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Україна інформаційно програла в питанні мобілізації? Радник Зеленського зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна інформаційно програла в питанні мобілізації? Радник Зеленського зробив заяву
Останнім часом значно посилилися масові перевірки документів представниками ТЦК в різних містах України
фото з відкритих джерел

Радник Зеленського з питань комунікацій не погоджується з тим, що Україна інформаційно програла мобілізацію

Заяви про те, що українська влада нібито інформаційно програла Російській Федерації в питаннях мобілізації звучать некоректно. Про це заявив радник Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин.

За словами Литвина, йому не подобається підхід, коли «треба говорити про те, що українцям не вдалося або що не вдається». 

Радник президента наголосив, що за кілька століть Україна вперше вистояла проти Росії, зокрема «завдяки тому, що деякі речі українці взагалі роблять інакше». На його думку, зараз громадяни «зберігають єдність» і «не так їдять один одного».

Як зазначив Литвин, українці мають спільну інформаційну картину і підтримку світу, яку досягнули «не просто на рівному місці», а завдяки праці багатьох людей.

«Звичайно, що хотілося б, щоб ця війна вже закінчилась нашою перемогою, але це довга річ і дуже важка. Але мені б хотілося змінити цю оптику на те, що все ж таки реально є за що подякувати людям», – каже він.

Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася до медіа з вимогою коректно висвітлювати процес мобілізації та діяльності ТЦК. Відповідна заява з'явилася на тлі масових перевірок документів представниками територіальних центрів комплектування в різних містах України.

Як відомо, ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних. Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

Згодом народний депутат Микита Потураєв заявив, що не вважає перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» загрозою для української культури.

До слова, працівники ТЦК прокоментували рейд після концерту «Океану Ельзи»

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Теги: мобілізація війна росія радник

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