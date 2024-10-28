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Колега Трампа відповів, чи виведуть США із НАТО у випадку президентства республіканця

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Колега Трампа відповів, чи виведуть США із НАТО у випадку президентства республіканця
Трамп не виводитиме Штати із складу НАТО
фото з відкритих джерел

Віцепрезидент від Республіканської партії Джей Ді Венс поспілкувався з журналістами про майбутнє США в НАТО

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Доналд Трамп не планує виводити країну з НАТО у випадку свого обрання, але прагне змінити ситуацію так, щоб Альянс перестав бути «соціальним проєктом». Про це повідомив кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венс в ефірі каналу NBC.

Він зазначив, що Трамп хоче, щоб НАТО справді стало сильним.

«Він хоче, щоб ми залишилися в НАТО... Але також бажає, щоб країни НАТО дійсно виконували свої зобов'язання з оборони», – сказав Ді Венс.

На запитання журналістки про те, чи залишаться США в Альянсі у разі обрання Трампа, кандидат у віцепрезиденти відповів: «Ми залишимося в НАТО».

Нагадаємо, раніше постійна представниця США при Альянсі Джуліанна Сміт заявила, що НАТО не готове надати Україні запрошення до членства. 

До слова, Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявляв, що західні чиновники, які пропонують Україні стати членом НАТО в обмін на окупованій території, ніколи не говорили про це відкрито, адже вони бояться це робити. 

Раніше генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі. Як наголосив Рютте, Україна стане майбутнім членом НАТО. Це було вирішено у Вашингтоні, проте питання полягає у термінах приєднання країни.

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Теги: партії Україна запрошення обмін Марк Рютте

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