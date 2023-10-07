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В Ізраїлі зросла кількість жертв через напад ХАМАС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Ізраїлі зросла кількість жертв через напад ХАМАС
Очікується, що кількість жертв зростатиме
фото: The Times of Israel

Відомо про смерть понад 250 громадян

В Ізраїлі кількість загиблих унаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС зросла до понад 250 осіб. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

«За повідомленнями місцевих ЗМІ, кількість загиблих унаслідок масованої атаки терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль перевищила 250 осіб», – йдеться у повідомленні.

Очікується, що кількість жертва зростатиме. Щонайменше 1450 осіб отримали поранення.

Десятки цивільних осіб і солдатів Ізраїльських оборонних сил вважаються викраденими і доставленими в сектор Газа.

Тисячі ракет були випущені на південь і центр країни, що призвело до загибелі понад 250 людей.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила 14-поверхову будівлю в секторі Газа а також «Палестинську вежу» у центрі міста. Попередньо, там розташовувався штаб ХАМАС.

Щонайменше 9 людей дістали поранень у містах Тель-Авів, Рішон-ле-Ціон, Бат-Ям та Явне після ракетного обстрілу ХАМАС увечері 7 жовтня. 
 

Теги: Ізраїль армія смерть напад ХАМАС Сектор Газа

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