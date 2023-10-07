В Ізраїлі зросла кількість жертв через напад ХАМАС

Відомо про смерть понад 250 громадян

В Ізраїлі кількість загиблих унаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС зросла до понад 250 осіб. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

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«За повідомленнями місцевих ЗМІ, кількість загиблих унаслідок масованої атаки терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль перевищила 250 осіб», – йдеться у повідомленні.

Очікується, що кількість жертва зростатиме. Щонайменше 1450 осіб отримали поранення.

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Десятки цивільних осіб і солдатів Ізраїльських оборонних сил вважаються викраденими і доставленими в сектор Газа.

Тисячі ракет були випущені на південь і центр країни, що призвело до загибелі понад 250 людей.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила 14-поверхову будівлю в секторі Газа а також «Палестинську вежу» у центрі міста. Попередньо, там розташовувався штаб ХАМАС.

Щонайменше 9 людей дістали поранень у містах Тель-Авів, Рішон-ле-Ціон, Бат-Ям та Явне після ракетного обстрілу ХАМАС увечері 7 жовтня.

