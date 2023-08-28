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Окупанти обстріляли село на Херсонщині: є загиблі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли село на Херсонщині: є загиблі
Наслідки обстрілу Херсонщини
фото: Херсонська обласна прокуратура

На місці від російського обстрілу загинула 63-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинула жінка. Українські слідчі почали розслідування. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як стало відомо, 28 серпня близько 11:00 військові РФ вкотре обстріляли населені пункти Херсонського району.

«В одному із сіл російський снаряд поцілив у приватний будинок. Від отриманих поранень загинула господарка будинку. Наразі відомо про ще одного травмованого місцевого жителя. Дані уточнюються. Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач, газогін. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ», – розповіли в Офісі генпрокурора.

Наслідки обстрілу Херсонщини
Наслідки обстрілу Херсонщини

Водночас голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін додав, що від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї.  До лікарні шпиталізували 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги. Його стан – тяжкий.

Як повідомлялося, сьогодні окупанти влучили в промисловий об’єкт на Полтавщині.

Вранці 28 серпня російська терористична армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по Кривому Рогу.

До слова, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

Теги: обстріл Херсонщина

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